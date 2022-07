Alvaro Bautista nam voor dit seizoen de plek in van Scott Redding bij het topteam van Ducati. De voormalig 125cc-kampioen en MotoGP-piloot reed in 2019 ook al voor de Italiaanse firma. Na een zeer sterk begin met tien overwinningen op rij werd hij tweede in de eindrangschikking. Bautista vertrok vervolgens naar Honda, maar kende daar twee teleurstellende seizoenen.

Dit jaar heeft Bautista al zes overwinningen geboekt op de Panigale V4 R. Zaterdag ging hij onderuit in de eerste race op Donington Park. Hij lag op dat moment tweede, vlak voor zesvoudig kampioen Jonathan Rea en ruim achter titelverdediger Toprak Razgatlioglu. Desondanks gaat Bautista nog steeds aan kop in het WK. Hij geniet een voorsprong van zestien punten op Rea en 54 op Razgatlioglu.

Verslag Race 1 Donington Park: Razgatlioglu wint Race 1 Donington Park, Bautista onderuit

Volgens Redding heeft het succes van Bautista in 2022 niets te maken met talent. Hij denkt dat het geringe gewicht van zijn opvolger bij Ducati een grote rol speelt. Bautista is 1 meter 69 en weegt slechts 60 kilogram. Een groot verschil met zijn titelrivalen Rea (70 kilogram) en Razgatlioglu (68 kilogram), aldus Redding. Zelf laat de Brit, uitkomend voor BMW, de weegschaal stoppen bij 78 kilogram. "Als ik twintig kilo lichter was geweest, had ik in mijn loopbaan wel twee of drie wereldtitels gepakt", zegt Redding tegen GPOne.com. Hij eindigde in 2020 als tweede in het kampioenschap en was vorig jaar de nummer drie. In 2019 pakte hij de Britse Superbike-titel.

"Bautista is de favoriet voor de titel", aldus Redding, "maar wat er nu gebeurt is in mijn optiek niet correct. Hij heeft een duidelijk voordeel ten opzichte van de anderen. Dat zie je aan Rea en Toprak, zij zitten op de limiet. Bautista gaat echter veel sneller op rechte stukken en dat is niet oké. Naar mijn mening heeft Toprak meer talent. Hij wordt nu benadeeld, net als Johnny [Rea]." Redding ziet daarom graag een minimum gewicht in het WK Superbikes ingevoerd worden, voor zowel de motor als de rijder. "Net als bij andere categorieën en de F1. Ik wil niet met de vinger naar Alvaro wijzen, maar zo denk ik er wel over."

Bautista: "Bullshit"

Bautista noemt het allemaal "bullshit". Hij laat in Donington Park aan GPOne weten dat Redding maar moet gaan afvallen. "Uiteindelijk wil je zo snel mogelijk zijn. Kijk naar Aleix Espargaro [in de MotoGP]. Hij is erg lang, net als Scott. Maar hij traint ook keihard en is misschien maar zes kilogram zwaarder dan dat ik ben. Als Scott sneller wil zijn op het rechte stuk, moet hij maar wat spiermassa inleveren. Maar dan moet je de motor besturen met minder spierkracht. Dus er zijn positieve en negatieve kanten. Ik vind het een dom idee om met een motor met dit gewicht een minumumgewicht te hanteren. In de meeste races gebruiken we ook niet het volledige vermogen van deze fietsen."

Bautista staat na Race 1 in Donington Park bovenaan in het kampioenschap met 220 punten. Rea volgt met 204, Razgatlioglu is derde (166 punten). Met 61 punten en tot op heden geen podiumplaats is Redding de nummer tien in het WK.