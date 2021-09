Retro: Het indrukwekkende WSBK-optreden van Simoncelli

Simoncelli had zijn naam gevestigd in 125cc en 250cc, in 2008 won hij voor het eerst een wereldtitel op het tweede niveau. Een kans om over te stappen naar de MotoGP was er nog niet en dus verdedigde de Italiaan een jaar later zijn wereldtitel in de 250cc-klasse. Simoncelli reed voor Gilera in het wereldkampioenschap en ineens deed zich een kans voor om de tijdelijke overstap te maken naar het WK Superbikes. Aprilia, dat onder hetzelfde moederbedrijf als Gilera valt, zocht een vervanger voor de zwaar gecrashte Shinya Nakano.

Een gat van drie weken in de MotoGP-kalender gaf Simoncelli de gelegenheid om een kort avontuur aan te gaan. SuperSic had zelfs nog de kans om een paar dagen voor de race op Mugello te testen met de Aprilia RSV4. Landgenoot Max Biaggi moest zijn beide wereldtitels in het WK Superbikes nog winnen, maar de ervaring van de ervaren rot kwam wel goed van pas voor Simoncelli.

“Ik ga mijn debuut maken in een klasse en op een circuit dat totaal onbekend is voor mij, het niveau van de andere rijders is erg hoog en het wordt niet eenvoudig om goede resultaten te scoren”, zei Simoncelli na de bevestiging van zijn deelname. “De test ging vrij aardig, ik had een aardig tempo en ik wist mezelf goed te verbeteren. We werken nog aan de beste afstelling voor Imola, het wordt belangrijk om dat zo snel mogelijk op de rit te hebben. Dat maakt het voor ons een stuk makkelijker.”

De #58 kwam niet naar Imola om als veldvulling te fungeren, integendeel. Al in de eerste training was hij slechts zes tienden langzamer dan teamgenoot Biaggi, hij eindigde op de twaalfde plaats op iets meer dan een seconde van Michel Fabrizio. Maar in de Superpole begonnen de WSBK-rijders zich pas echt zorgen te maken. De 250cc-wereldkampioen schopte het tot Superpole 3 en kwam tot de achtste plaats.

Het begon echter niet zo goed op zondag. In de eerste van twee races kwam Simoncelli niet heel goed weg en was hij aangewezen op een inhaalrace. Dat lukte vrij aardig, aan het begin van de tiende ronde lag hij op de vijfde plaats. Maar een crash maakte een einde aan de opmars. In de tweede race had hij zijn les geleerd. Fabrizio nam de leiding bij de start voor Noriyuki Haga, Biaggi en Shane Byrne. Simoncelli lag na de eerste ronde op de zesde plaats.

In de volgende ronden vocht Simoncelli een mooi gevecht uit met teamgenoot Biaggi, die hij in de dertiende ronde met een riskante inhaalactie verschalkte. Biaggi ging even te wijd, moest door de grindbak en verloor veel tijd. Bij het terugkeren op de baan drukte Biaggi zodoende Spies nog van de baan. “In de chicane wilde ik m’n teamgenoot eigenlijk nog niet inhalen, maar ik remde te hard en ik had de keuze: of ik zou hem geraakt hebben, of ik zou hem ingehaald hebben. Dat laatste lukte, daar ben ik blij mee.”

De overwinning ging naar Ducati met Fabrizio voor Haga, maar na afloop van de race werd alleen gesproken over de derde plaats van Simoncelli. Het was zijn eerste en enige podiumplek in het WK Superbikes. “In de top-vijf was ik al heel blij geweest”, zei Simoncelli na de race. “In de eerste lag ik vijfde, maar crashte ik. In de tweede race vertrok ik veel beter en na enkele ronden had ik het tempo echt te pakken. Ik ben Aprilia dankbaar voor deze kans, het was een geweldige ervaring.”

Na zijn terugkeer in de 250cc-klasse werd Simoncelli derde in het kampioenschap. Een jaar later maakte hij zijn langverwachte debuut in de MotoGP waar hij twee keer op het podium stond. In 2011 kwam Simoncelli om het leven na een verschrikkelijk ongeluk.

De race waarin Simoncelli zijn naam vestigde in de World Superbikes is hier volledig te bekijken.