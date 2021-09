Op een drijfnat Circuit de Barcelona-Catalunya nam Rea vroeg in de wedstrijd de koppositie over van oud-teamgenoot Tom Sykes, die eerder op de dag pole-position trainde. De Kawasaki-rijder nam direct een flinke voorsprong en zijn voornaamste rivaal Toprak Razgatlioglu kon niet meteen volgen. De Turkse rijder werd bovendien dwars gezeten door Axel Bassani, die zich wel thuisvoelde op de natte baan. Na een rondenlang duel wist Bassani de Yamaha-coureur achter zich te laten en kon hij de jacht openen op Rea, maar de regerend kampioen had op dat moment al een voorsprong van ruim twee seconden.

Michael van der Mark kwam na een aardige kwalificatie ook goed uit de startblokken. Hij kreeg aansluiting in een groepje met oud-teamgenoot Sam Lowes en Michael Ruben Rinaldi. Enkele ronden van aftasten gingen voorbij, maar Van der Mark zag zijn kansen om Lowes en Rinaldi te grazen te nemen. Hij kon daarna de jacht openen op Razgatlioglu, die nog steeds naar de mogelijkheden keek om Bassani terug te pakken. De Turk besloot echter om Bassani het harde werk te laten doen in de achtervolging op Rea.

Dat ging niet snel genoeg, Razgatlioglu besloot de tweede plaats weer over te nemen en zelf het initiatief te nemen in de achtervolging op Rea. Hij nam Bassani mee en ook Van der Mark zat op het vinkentouw. Enkele ronden duurde het voordat de Yamaha-rijder de aansluiting had en een aanval op de koppositie zou niet uitblijven. Razgatlioglu kwam al eens naast Rea op het lange rechte stuk, maar Rea toonde meer lef bij het remmen voor die bocht. In bocht 4 was het vervolgens wel raak voor Razgatlioglu, hij nam de leiding met nog negen ronden te gaan over.

Bassani koos niet veel later zijn moment voor een aanval op Rea, de Italiaan kwam mee in het spoor van Razgatlioglu. Enkele ronden gingen voorbij toen de motor van Razgatlioglu ineens ophield. Hij verloor de snelheid en zette de machine in bocht 4 aan de kant. Bassani lang daardoor aan de leiding voor Rea en Rinaldi, die de terugvallende Van der Mark te pakken had. De Nederlander had het meeste van zijn banden gebruikt en verloor daardoor meer terrein. Ook Rea verloor snelheid, hij kreeg in korte tijd Rinaldi en Scott Redding om de oren en lag zo op de vierde plaats.

Met nog een paar ronden te gaan hadden de Ducati-fabrieksrijders de aansluiting bij Bassani te pakken. De rookie bezweek onder de druk van Redding en gaf de leiding in de wedstrijd aan de Britse coureur. Hij pakte de overwinning. Bassani wist de aanval van landgenoot Rinaldi af te slaan. Zij werden tweede en derde en gaven Ducati de eerste 1-2-3 sinds 2012. Rea moest flink aan de bak om een vierde plaats uit het vuur te slepen, maar dat lukte. Michael van der Mark werd vijfde voor Lowes en Leon Haslam. Tom Sykes kwam als achtste aan de finish voor Alvaro Bautista en Chaz Davies.

Uitslag WSBK Race 1 Barcelona

Uitslag volgt.