Redding wint briljante tweede WSBK-race in Argentinië

Op zaterdag was Toprak Razgatlioglu overtuigend de sterkste in de eerste race van het WSBK-weekend in Argentinië, maar de verschillen waren niet zo groot in de tweede race op zondag. De Turk nam wel degelijk de leiding in de openingsfase van de wedstrijd, maar Scott Redding en - belangrijker - Jonathan Rea vonden de aansluiting. Het werd een rondenlang duel met briljante acties van de drie coureurs, die ook de eerste drie plekken bezetten in het kampioenschap.

Razgatlioglu was met een voorsprong van 34 punten begonnen aan de wedstrijd en had dus aanzienlijk meer te verliezen dan zijn tegenstanders. Desondanks was Razgatlioglu agressief aan het verdedigen en duurde het tot de tiende ronde voordat Redding het beslissende gat kon slaan. De Britse coureur wist onder de druk van Rea en Razgatlioglu weg te rijden. Een paar ronden duurde het duel tussen de beide titelkandidaten nog, maar op een gegeven moment besliste Rea dat in zijn voordeel.

Rea pakte de tweede plaats en maakte zo een paar punten goed in de titelstrijd, die over vier weken in Indonesië beslist wordt. Razgatlioglu reist met een voorsprong van 29 punten af naar Indonesië. De Turk scoorde een derde plek voor Axel Bassani, die de beste plek had om toe te kijken in het duel tussen de voorste drie. Bassani werkte weer een puike wedstrijd af en maakte weer uitstekende reclame voor zichzelf.

Michael van der Mark kende een solide optreden in Argentinië. De Nederlandse BMW-coureur begon vanaf de vijfde stek, maar kon geen aansluiting krijgen bij het leidende viertal. Van der Mark deed nog een poging om erbij te komen, maar toen de drie vooraan hun eigen tempo gingen rijden kwam hij op achterstand. Van der Mark moest alleen Michael Ruben Rinaldi in de slotfase nog voor zich laten en werd zesde.

Andrea Locatelli werd zevende voor Garrett Gerloff en Chaz Davies. Honda-rijder Alvaro Bautista maakte de top-tien compleet.

Uitslag WK Superbikes Race 2