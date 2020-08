Redding nipt sneller dan Rea voor WSBK-pole, Van der Mark P4

Het WSBK-seizoen werd na enkele maanden onderbreking hervat met een 25 minuten durende kwalificatiesessie. Aanvankelijk nam Toprak Razgatlioglu het heft in handen door met zijn Yamaha een 1.39.208 te rijden, een halve seconde sneller dan wie dan ook. Teamgenoot Michael van der Mark, die in VT3 de snelste man was, sloot aan op P2. Maar al snel dook regerend kampioen Rea onder de tijd van de Nederlander door. Hij verkleinde op de Kawasaki de achterstand op Razgatlioglu tot drie tienden.

De zuster-Kawasaki van Alex Lowes zag zijn sessie onderbroken worden door een valpartij op lage snelheid in de laatste bocht. Dat gebeurde al na vier minuten, waardoor hij na de eerste runs slechts op P18 stond. Tijdens de run op de kwalificatieband verging het Lowes, de leider in het kampioenschap, niet veel beter waardoor hij uiteindelijk niet verder kwam dan de veertiende tijd.

In de laatste vijf minuten kwam iedereen de baan op met de kwalificatieband en Leon Haslam was de eerste die daar goed gebruik van maakte door zijn Honda op de derde positie neer te zetten. Kort daarna dook BMW-rijder Tom Sykes als eerste onder de tijd van Razgatlioglu met een 1.38.776. Met een halve seconde marge zag alles er goed uit voor Sykes om zijn tweede pole-position op rij te pakken, maar op zijn Ducati dook Redding nipt onder de snelste tijd met een 1.38.736.

Dat bleek voldoende voor Redding om zijn eerste pole-position in de World Superbikes te grijpen, hoewel Rea daar nog verandering in leek te brengen. De Kawasaki-rijder strandde op 0,034 seconden, waardoor hij genoegen moest nemen met de tweede startpositie. Sykes start later op zaterdag vanaf P3, terwijl de tweede startrij wordt aangevoerd door Van der Mark. Teamgenoot Razgatlioglu verbeterde zijn tijd niet op de kwalificatieband en start vanaf P5, gevolgd door Loriz Baz (Ten Kate), Chaz Davies (Ducati), Alvaro Bautista (Honda), Haslam en Michael Ruben Rinaldi (Go Eleven) op de tiende positie.

De eerste race van de WSBK op Jerez begint later vandaag om 14.00 uur.