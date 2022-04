Rea na zinderend gevecht winnaar van WSBK-opener

Polesitter Toprak Razgatlioglu deelde de voorste startrij op MotorLand Aragón voor de eerste WK Superbike-race van het seizoen met Alvaro Bautista (tweede) en Jonathan Rea (derde). Het drietal zou het treffen op de Spaanse omloop ook kleuren.

In de eerste helft van de achttien ronde durende race maakten Razgatlioglu, Bautista en Rea er een schitterende strijd van, waarbij de koppositie soms wel meerdere keren per ronde van eigenaar wisselde. Op een gegeven moment, bij het ingaan van de vijfde ronde, gingen de drie coureurs zelfs driedik over het rechte stuk richting de eerste bocht, waarbij Rea voor Bautista en Razgatlioglu aan het langste eind trok.

Razgatlioglu kon het tempo uiteindelijk niet volgen. De regerend wereldkampioen zag Rea en Bautista steeds verder aan de horizon verdwijnen en moest zich daardoor schikken in derde positie. Vooraan ging de strijd tussen Rea en Bautista onverminderd verder, waarbij inhaalacties eerder regel dan uitzondering waren.

Geholpen door de topsnelheid van zijn Ducati was Bautista vooral sterk op het lange rechte stuk achterop het circuit, waar hij Rea meermaals van de koppositie verdrong. Op andere plekken van de baan wist de Noord-Ier zijn Kawasaki echter weer voorbij de Ducati te drukken, waardoor het spannend bleef tot de laatste ronde.

Die begon Rea als koploper, met een voorsprong van drie tienden van een seconde op Bautista. Laatstgenoemde wist dat gaatje iets te verkleinen, waardoor hij op het lange rechte stuk opnieuw een aanval kon inzetten. De Spanjaard zette zijn Ducati aan de binnenkant naast de Kawasaki, maar ging wijd en zag Rea binnendoor counteren en met een verschil van 0,090 seconde de winst pakken. Razgatlioglu finishte op ruim vijf seconden achterstand als derde.

Michael Ruben Rinaldi werd vierde op tien seconden van Rea, gevolgd door Andrea Locatelli. Iker Lecuona luisterde zijn WSBK-debuut op met de zesde plek, voor zijn Honda-teamgenoot Xavi Vierge. Illia Mykhalchyk maakte namens BMW een uitstekende indruk. De Oekraïense debutant, dit weekend de vervanger van de geblesseerde Michael van der Mark, werd achtste. Garrett Gerloff en Eugene Laverty completeerden de top-tien.

Uitslag van eerste WK Superbike-race in Aragón: