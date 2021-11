Rea wint ook uitgestelde en ingekorte tweede WSBK-race Indonesië

Het WK Superbikes was dit weekend voor het eerst sinds 1997 te gast in Indonesië en voor het eerst werd er geracet op het nieuwe Mandalika Street Circuit. Het kampioenschap zou in de laatste ronde van het seizoen beslist worden, maar voor aanvang van de tweede race was het pleit al beslecht. Toprak Razgatlioglu werd in de eerste race tweede achter Jonathan Rea en veroverde daarmee zijn eerste WSBK-titel. Voor de tweede race – die wegens zware regenval ruim anderhalf uur werd uitgesteld en werd ingekort tot 12 ronden – stond de Yamaha-man opnieuw op pole-position.

Razgatlioglu pakte ook de kopstart, maar zou in de eerste helft van de race in een mooi gevecht verwikkeld raken met Jonathan Rea en Scott Redding. De top-drie van het kampioenschap zou meerdere keren van positie wisselen, maar uiteindelijk bleken de mannen van Kawasaki en Ducati sterker dan de nieuwe kampioen. Terwijl Rea en Redding vooraan een gaatje wisten te slaan, moest Razgatlioglu zich gaan opmaken voor een strijd met Michael van der Mark om de laatste plek op het podium.

Rea en Redding bleven elkaar intussen aflossen als leider. Redding pakte bij het ingaan van de laatste ronde de leiding, maar zag Rea in bocht 10 opnieuw voorbijkomen. Dat bleek de beslissende inhaalactie, want daarna zou de uittredend kampioen de koppositie niet meer afstaan en pakte zo zijn tweede zege van de dag op Mandalika. Redding sluit het seizoen af met de tweede plaats, terwijl Van der Mark een schitterend duel met Razgatlioglu in zijn voordeel besliste en zo de derde plaats pakte in de afsluiter van het WSBK-seizoen. De nieuwe kampioen van Yamaha werd vierde, voor Tom Sykes en Garrett Gerloff. De Amerikaan voerde een trio Yamaha’s aan, met Kohta Nozane en Andrea Locatelli op de posities zeven en acht. Isaac Viñales werd negende, Alvaro Bautista rondde de top-tien af.

Uitslag WK Superbikes Indonesië - Race 2