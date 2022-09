Toprak Razgatlioglu had vanaf pole-position de kopstart, maar werd even later gepasseerd door Alvaro Bautista. Rea zag het voor zich gebeuren vanuit derde positie. In de tweede ronde heroverde Razgatlioglu de leiding van Bautista, die vervolgens werd geconfronteerd met Rea. Daarbij maakten de twee toppers contact, waarbij de Spanjaard onderuit ging en uitviel. Rea viel een aantal plekken terug en kon zich vervolgens niet meer vooraan melden, mede omdat hij een long-lap-penalty kreeg opgelegd wegens het incident met Bautista. Die loste hij in de zevende ronde in, waardoor hij naar P7 zakte. Uiteindelijk finishte de Kawasaski-rijder als vijfde, op bijna negen seconden van de winnaar.

Die winnaar was Razgatlioglu, die het ondanks het wegvallen van Bautista en Rea niet cadeau kreeg. De Yamaha-rijder werd in de derde ronde van de leiding verdrongen door Axel Bassani. Razgatlioglu wist hem binnen een paar ronden weer te verschalken, maar kreeg daarna te maken met een andere Ducati-rijder in de persoon van Michael Ruben Rinaldi. Laatstgenoemde had de koppositie veroverd, nadat hij de lachende derde was geweest in een duel tussen Razgatlioglu en Bassani.

Razgatlioglu ging Rinaldi in de dertiende ronde weer voorbij en gaf P1 daarna niet meer uit handen, mede doordat Rinaldi wijd ging in de zestiende ronde. Rinaldi werd nog wel tweede, op twee seconden van Razgatlioglu, Bassani completeerde het podium. Michael van der Mark, terug van maanden blessureleed, kwam niet aan de finish door een valpartij in de derde omloop.

Bautista gaat in het klassement nog steeds aan kop, met 332 punten. Titelverdediger Razgatlioglu staat tweede met 302 punten, Rea is derde met 285 punten.

WSBK 2022: Uitslag Race 2 op Magny-Cours