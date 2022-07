Razgatlioglu wint Race 1 Donington Park, Bautista onderuit

Jonathan Rea mocht de race van pole-position aanvangen, met teamgenoot Alex Lowes op P2. Maar Toprak Razgatlioglu, derde in de opstelling, wist bij de start van de 23 ronden tellende wedstrijd gelijk de beide Kawasaki's te kloppen. Ook Alvaro Bautista werkte zich in de eerste ronde langs de gifgroene machines. Hij pakte Rea bij de Foggy Esses om vervolgens Lowes te verschalken in de Melbourne Hairpin.

Lowes haalde Bautista weer in tijdens de tweede ronde, maar de WK-leider sloeg terug in ronde drie. Rea ging daarop ook voorbij aan Lowes en zette daarna de druk er vol op bij Bautista. Het verhitte duel gaf Razgatlioglu de gelegenheid om er tussenuit te knijpen. De Turk liep per ronde verder weg van de Ducati en de Kawasaki.

Bautista en Rea maakten elkaar het leven behoorlijk zuur. Meermaals haalden de twee kemphanen elkaar in; bij de Foggy Esses, Melbourne Hairpin en Goddards, de beruchte laatste bocht van Donington Park. In de zevende ronde waren er maar liefst vier inhaalacties. Het spectaculaire duel duurde tot aan het einde van de vijftiende omloop. Bautista verloor in Goddards de voorkant van zijn Ducati en gleed van de baan. Hij zat op dat moment voor Rea. De Spanjaard stapte weer op zijn machine, maar gaf een ronde later op in de pits.

Minstens zo adembenemend was het duel tussen Lowes en Scott Redding in de slotfase. Met het uitvallen van Bautista knokten zij om de derde en laatste podiumplek. Ook Lowes en Redding haalden elkaar beurtelings in, waarbij het kuipcontact niet werd geschuwd. Vooraan was het ondertussen een 'walk in the park' voor Razgatlioglu. De Yamaha-rijder finishte ruim zes seconden voor Rea als eerste. Lowes klopte Redding voor de derde plaats. Axel Bassani werd vijfde, voor Michael Rinaldi, Garrett Gerloff, Iker Lecuona en Loris Baz. Andrea Locatelli completeerde de top-tien.

In het WK heeft Bautista behoorlijk wat schade opgelopen. Hij genoot een comfortabele voorsprong van 36 punten op zesvoudig kampioen Rea: 220 om 184. Rea staat nu op 204. Razgatlioglu bezet de derde plaats met 166 punten. Zondag volgt nog de sprintrace (12.00 uur NL-tijd) en Race 2 (15.00 uur NL-tijd).

Uitslag Race 1, Donington Park