Razgatlioglu scoort dominante WSBK-overwinning in Villicum

Scott Redding mocht nog van pole-position vertrekken nadat hij eerder op de dag overtuigend de snelste was in de kwalificatie en zou met een overwinning in de titelrace blijven. De Brit maakte echter een matige start en werd meteen de loef afgestoken door Toprak Razgatlioglu, gevolgd door Jonathan Rea op de Kawasaki. De wereldkampioen zat bij Redding aan de binnenkant in de eerste bocht en dat zorgde ervoor dat de Ducatist een beetje naast de lijn zat en grip verloor. Hij crashte en daarmee kan hij zijn ambities voor het kampioenschap opbergen.

Daarna was het een demonstratie van Razgatlioglu, die aan het eind van de tweede ronde al een seconde voorsprong had op de jagende Rea. Die voorsprong groeide in het verdere verloop van de 21 ronden durende wedstrijd, nooit kwam Razgatlioglu echt onder druk te staan. De Turk pakte zijn twaalfde overwinning van het seizoen en heeft nu een voorsprong van 29 punten op Rea. De Kawasaki-man, die met een speciale retro livery aan de start kwam vanwege het 125-jarig bestaan van het merk, moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hij kwam op zijn beurt ook niet onder druk te staan van de achtervolgers.

Het duel om de laatste plek op het podium was aanzienlijk interessanter. Axel Bassani kon die positie aanvankelijk vasthouden nadat hij ook al een indrukwekkende kwalificatie afwerkte. De Motocorsa Ducati-rijder kwam echter in de tweede helft van de race onder druk te staan van fabrieksrijder Michael Ruben Rinaldi. In de twaalfde ronde viel Bassani ten prooi aan de sterke Rinaldi, die vervolgens Alex Lowes achter zich kon houden in de strijd om de laatste podiumplek. Lowes werd vierde, Bassani moest genoegen nemen met de vijfde stek.

Michael van der Mark was de beste BMW-coureur op de zesde plaats, hij bleef GRT Yamaha-coureur Garrett Gerloff en Yamaha-piloot Andrea Locatelli voor. Redding kwam na zijn crash nog wel terug op de baan en wist nog een negende stek uit het vuur te slepen. Leon Haslam maakte de top-tien namens Honda compleet.

Uitslag World Superbikes Race 1 - Villicum