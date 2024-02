Het WK Superbikes is in 2024 toe aan het 37e seizoen in de geschiedenis van het kampioenschap. De laatste twee edities werden overtuigend gewonnen door Alvaro Bautista, die zijn eerste wereldtitel uit 2022 succesvol verdedigde in 2023. Dat deed de Ducati-rijder door maar liefst 27 van de 36 races op zijn naam te schrijven en uiteindelijk 73 punten meer te scoren dan Toprak Razgatlioglu. De wereldkampioen van 2021 was de enige serieuze uitdager van Bautista en stond met 34 podiumplaatsen zelfs vaker op het podium dan de uiteindelijke kampioen.

Aankomend weekend begint Bautista aan de jacht op zijn derde opeenvolgende WSBK-titel tijdens het openingsweekend in Phillip Island. Aldaar staan meteen drie races op het programma volgens de inmiddels gebruikelijke opzet van het WK voor productiemotoren: een zaterdagse en zondagse hoofdrace, met tussendoor een kortere superpolerace op zondagochtend. De Spanjaard komt opnieuw uit voor Ducati, maar is daarmee een van de weinige hoofdrolspelers die niet van werkgever is gewisseld. Daarnaast zijn er ook op het reglementaire vlak enkele dingen gewijzigd ten opzichte van de afgelopen seizoenen.

Ballastgewicht en duurzame brandstof

De belangrijkste regelwijziging in de aanloop naar het WSBK-seizoen 2024 is de komst van ballastgewicht. In de oude situatie hadden zwaardere rijders als een Scott Redding een nadeel ten opzichte van lichte rijders als Bautista. Om dat nadeel te verkleinen, zijn er regels opgesteld omtrent het gewicht van de rijders. Het referentiegewicht – inclusief leren pak, helm en andere beschermende uitrusting – is vastgesteld op 80 kilogram. Rijders die lichter zijn dan dat, moeten voor elke kilogram die ze lichter zijn een halve kilogram ballast toevoegen. Zo krijgt een rijder die 70 kilogram weegt dus vijf kilogram ballast op de motorfiets. Het maximum ballastgewicht is tien kilogram.

Regerend wereldkampioen Alvaro Bautista moet in 2024 ballastgewicht meenemen. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Daarnaast zet het WK Superbikes in 2024 een mooie stap op het gebied van duurzaamheid. Vanaf het aankomende seizoen moeten de motorfietsen lopen op brandstof die voor minimaal 40 procent van niet-fossiele herkomst is. Daarmee samenhangend heeft het kampioenschap de inhoud van de brandstoftanks verkleind naar 21 liter, terwijl een verdere verkleining voor 2025 niet uitgesloten is. Ook is het concessiesysteem in WSBK wat veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Ook in de superpolerace kunnen fabrikanten nu concessiepunten scoren. Na iedere twee raceweekenden volgt een evaluatiemoment, waarbij fabrikanten met meer dan 33 punten achterstand op het hoogst scorende merk onder de loep worden genomen.

Toptransfers schudden WSBK op

Naast enkele reglementaire wijzigingen is ook de startgrid van het WK Superbikes behoorlijk veranderd voor 2024. Opvallend genoeg hebben enkele grote namen gekozen voor een avontuur bij een nieuwe werkgever. De grootste naam die zich aan een overstap heeft gewaagd, is zesvoudig kampioen Jonathan Rea. Na negen succesvolle jaren bij Kawasaki komt hij vanaf 2024 uit voor het fabrieksteam van Yamaha, waar hij aan Andrea Locatelli is gekoppeld. De Brit is aldaar de vervanger van Toprak Razgatlioglu, die op zijn beurt weer naar het fabrieksteam van BMW is vertrokken. De Turk wordt de nieuwe teamgenoot van Michael van der Mark, die opnieuw de enige Nederlander in het veld is.

Toprak Razgatlioglu en Michael van der Mark worden dit jaar herenigd bij BMW. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Door de komst van Razgatlioglu moet Redding uitwijken naar satellietteam Bonovo BMW, waar Garrett Gerloff is aangebleven en Loris Baz dus moest vertrekken. Ook Michael Ruben Rinaldi heeft plaats moeten maken, in dit geval bij het fabrieksteam van Ducati. Nicolò Bulega krijgt daar de kans naast Bautista, terwijl Rinaldi naar Motocorsa Ducati uitwijkt. De afgelopen drie jaar kwam Axel Bassani voor dat team uit, maar de Italiaan mag Rea dit jaar vervangen bij het fabrieksteam van Kawasaki. Petronas MIE Honda heeft intussen afscheid genomen van Hafizh Syahrin en Eric Granado en ze vervangen door Tarran Mackenzie en Adam Norrodin.

Met Andrea Iannone is er bovendien ook een hoog aangeschreven nieuwkomer in WSBK. De voormalig MotoGP-rijder heeft een dopingschorsing van vier jaar achter de rug en gaat nu aan de slag voor GoEleven Ducati. Daar vervangt hij Philipp Öttl, die juist de overstap maakt naar GMT94 Yamaha. Dat houdt in dat Lorenzo Baldassarri zijn plek op de grid kwijt is. Tot slot is er ook een nieuw team op de grid: het Belgische Marc VDS, bekend uit de Moto2, debuteert in het WK Superbikes. Het maakt gebruik van de Ducati Panigale V4 R en zet nieuwkomer Sam Lowes op de motor. Het team en de Britse rijder kennen elkaar goed door hun jarenlange samenwerking in de Moto2.

Overzicht teams en rijders WK Superbikes 2024

Slechts één raceweekend buiten Europa

Net als afgelopen jaar bestaat de kalender van het WK Superbikes in 2024 uit twaalf raceweekenden. Tussen 23 en 25 februari wordt het seizoen geopend met een evenement op het Australische circuit Phillip Island. Opvallend genoeg is dit meteen ook het enige raceweekend dat buiten Europa wordt verreden. Tussen 22 en 24 maart meldt het kampioenschap zich namelijk op Circuit de Barcelona-Catalunya, gevolgd door het raceweekend op TT Circuit Assen tussen 19 en 21 april. Daarna volgt een onderbreking van anderhalve maand voor het raceweekend op Misano.

In juli en augustus staan vervolgens maar liefst vier raceweekenden gepland. Donington Park en Autodrom Most vormen een double-header in juli, in augustus gevolgd door Portimão en het nieuwe Balaton Park. Na een bezoek aan Magny-Cours volgt tussen 20 en 22 september het tweede nieuwe circuit in het Italiaanse Cremona. Een week later wordt geracet op Motorland Aragon, waarna de seizoensfinale tussen 18 en 20 oktober plaatsvindt op het circuit van Jerez.

Kalender WK Superbikes 2024