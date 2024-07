Opnieuw geen maat op Razgatlioglu, top-vijf voor Van der Mark

Met zijn derde opeenvolgende hattrick heeft Toprak Razgatlioglu opnieuw zijn visitekaartje afgegeven in het WK Superbikes. Ook in Most stond er geen maat op de ontketende BMW-rijder. De #54 scoorde bovendien zijn 130e podium in het WSBK, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Troy Corser.

Vanaf het eerste moment was duidelijk dat de concurrentie aan de bak moest in Tsjechië. Razgatlioglu topte alle trainingen en de kwalificatie. Ook in race 1 was er niemand bij machte om het de BMW-rijder echt lastig te maken. Vanaf pole-position verdween hij al rap aan de horizon. De concurrentie zag hem pas na de finish weer terug. De strijd daarachter was een stuk spannender. Danilo Petrucci en Andrea Iannone knokten om elke centimeter en zorgden voor het nodige spektakel. Petrucci bleef zijn rivaal een ruime tiende voor aan de meet. Michael van der Mark kwam als negende over de finish.

In de Superpole-race op zondagochtend zette Razgatlioglu zijn topvorm voort. Hij pakte zijn vijftigste zege in het WK Sperbikes en alweer zijn elfde voor BMW. Daarmee heeft de Duitse fabrikant ook de leiding in het constructeurskampioenschap veroverd. Nicolo Bulega finishte als tweede, ondanks een ritje door de grindbak in bocht 1. Alvaro Bautista ging vanaf P3 onderuit, waardoor Alex Lowes naar het podium mocht. Van der Mark eindigde als achtste, maar werd naar de negende plek verwezen vanwege inhalen onder geel.

Sterk optreden Van der Mark

In race 2 op zondagmiddag completeerde Razgatlioglu zijn hattrick met een nieuw dominant optreden. Bulega nam bij de start brutaal de leiding terwijl de race voor Bautista en Petrucci al in de eerste bocht over was. In de vijfde ronde herstelde Razgatlioglu de rangorde en verdween vervolgens aan de horizon. Hij won met ruim drie seconden voorsprong op Bulega. Andrea Locatelli mocht voor het eerst in 147 dagen weer naar het podium als derde. Van der Mark kende een sterke race, reed lange tijd op de derde plaats en eindigde uiteindelijk als vijfde. Onderweg zette hij de snelste raceronde neer.

De Nederlander blikt terug op zijn tweede race: “Ik had een fantastische start en de snelheid was heel goed. Ik kon lang aanhaken bij Toprak en Bulega op de derde plaats. Ik pushte zo hard als ik kon om weg te komen bij de groep achter me te houden, maar op een zeker moment haalde Locatelli me bij. Ik probeerde zo netjes mogelijk te rijden, maar hij was gewoon net iets sneller, net als Remy Gardner. Het was echter fijn om zo’n goede start en snelheid te hebben. P5 in deze race is ongelofelijk. Na een slechte kwalificatie hadden we drie zeer goede races.”