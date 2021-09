Ongeslagen status Rea voorbij door pole-position van Sykes

Sykes noteerde aan het eind van de Superpole een 1.40.408 en pakte daarmee de eerste BMW-pole sinds de wedstrijd op Phillip Island in 2020. Bovendien was het de eerste pole-position voor het nieuwe BMW WSBK-model. De voormalig wereldkampioen was ook al de snelste in de eerste run. Kawasaki-man Rea kwam niet aan de tijd van zijn oud-teamgenoot en scoorde zodoende geen negende achtereenvolgende pole-position. Rea werd nog wel verslagen door titelrivaal Razgatlioglu, die in de slotfase onder de tijd van de Noord-Ier dook.

Redding was de beste van de Ducati-ridjers op de vierde plaats voor Alex Lowes en Andrea Locatelli. Yamaha maakte zaterdagochtend bekend dat de Italiaan twee jaar langer bij het Yamaha-fabrieksteam mag blijven. Leon Haslam werd zevende voor Michael Ruben Rinaldi. Michael van der Mark eindigde op de negende plaats, hij was negen tienden langzamer dan teamgenoot Sykes. Garrett Gerloff maakte de top-tien compleet.

De eerste WSBK-race van het weekend begint zaterdagmiddag om 15.15 uur.

Uitslag WSBK-kwalificatie Barcelona: