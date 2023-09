Officieel: Van der Mark behoudt plek bij fabrieksteam BMW in 2024

In mei verraste BMW door Toprak Razgatlioglu aan te trekken voor het WK Superbikes-seizoen 2024. De Turk, die in 2021 wereldkampioen werd in de klasse, vertrekt eind 2023 bij Yamaha om aan een nieuw avontuur bij de Duitse fabrikant te beginnen. Sindsdien was het de vraag wie aan de zijde van Razgatlioglu zou komen te rijden. Zo beschikte Michael van der Mark over een doorlopend contract bij BMW, terwijl zijn huidige teamgenoot Scott Redding een optie had om zijn contract met een jaar te verlengen. Het merk besloot daardoor om de beslissing over de teamgenoot van Razgatlioglu nog even voor zich uit te schuiven.

In de aanloop naar het WK Superbikes-weekend op Motorland Aragon heeft BMW de knoop dan eindelijk doorgehakt. Het fabriekscontract van Redding wordt inderdaad met een jaar verlengd, maar de Brit verliest wel zijn plek bij het WSBK-fabrieksteam van BMW. Hij wordt in 2024 gestald bij Bonovo BMW, waar hij de nieuwe teamgenoot van Garrett Gerloff wordt. Het officiële fabrieksteam wordt volgend jaar daardoor gevormd door Razgatlioglu en Van der Mark, die aan zijn vierde seizoen in de hoofdmacht van het Beierse merk gaat beginnen. Het kind van de rekening is Loris Baz, die zijn plek bij Bonovo BMW verliest en dus op zoek kan naar een nieuwe werkgever.

Door de komst van Razgatlioglu heeft BMW in 2024 vier fabriekscoureurs, die eerlijk over het fabrieksteam en Bonovo zijn verdeeld. Op deze manier hoopt de fabrikant goede feedback te krijgen voor de ontwikkeling van de M1000RR. "Beide teams zullen nauw samenwerken met de engineers ban BMW Motorrad Motorsport en gebruiken de feedback van de coureurs om doorlopend collectieve verbeteringen door te voeren aan de motor", zegt BMW Motorrad-directeur Markus Schramm. "We denken ook dat de interne competitieve druk wordt opgevoerd met twee teams met topcoureurs. Dat helpt ook om het algemene prestatieniveau te verbeteren. We zijn overtuigd dat deze nieuwe line-up een belangrijke stap vertegenwoordigt op de weg van ons project naar de top van het WK Superbikes."

BMW is van plan om zowel het fabrieksteam als Bonovo een gelijke behandeling te geven. Beide teams krijgen de beschikking over hetzelfde materiaal en dezelfde technische ondersteuning.