Nieuwe hattrick voor Bautista tijdens WSBK-weekend Misano

Op zaterdagochtend legde Bautista de basis voor een nieuw succesvol weekend door de pole-position op te eisen. In de eerste race was niet te stoppen en boekte alweer zijn dertiende overwinning van het seizoen. Merkgenoot Michael Rinaldi zorgde voor een Ducati-feestje met de tweede plaats, voor Toprak Razgatlioglu. Axel Bassani maakte indruk door als beste independent-rijder als vierde te finishen, nog voor Jonathan Rea.

De Superpole-race werd een stuk interessanter. Razgatlioglu nam de leiding bij de start, waarna een interessant duel met Bautista ontstond. De twee kemphanen wisselden diverse malen van positie. In ronde 8 nam de Spanjaard het heft in handen, kort voordat de rode vlag uitgehangen werd na een crash van Iker Lecuona en Danilo Petrucci. De race werd niet herstart, waardoor Bautista er opnieuw met de volle mep vandoor ging. Razgatlioglu en Rinaldi maakten het podium compleet, voor Bassani en Rea.

In de slotrace liet Bautista de krachtsverhoudingen weer eens zien. De Ducati-rijder zakte bij de start terug tot de derde plaats, maar werkte zich rap op naar de leiding en reed vervolgens bijna tien seconden weg bij de achtervolgers. Ditmaal geen 1-2 voor Ducati, want Rinaldi ging in de strijd met Razgatlioglu onderuit en zag zijn kansen in rook opgaan. De Turk eindigde als tweede, voor de sterk rijdende Bassani. Rea en Vierge maakten de top-5 vol.

In de strijd om de titel heeft Bautista inmiddels 298 punten bijeen gereden. Razgatlioglu volgt met 212.