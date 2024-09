Bulega wint ook tweede WSBK-hoofdrace Magny-Cours, Van der Mark vijfde

Zaterdag boekte Michael van der Mark zijn eerste World Superbike-zege in drie jaar door de eerste hoofdrace op Magny-Cours op zijn naam te schrijven. In de superpole-race van zondagochtend kon hij echter geen vuist maken en werd hij achtste, waardoor hij de tweede hoofdrace ook vanaf die positie moest aanvangen. Pole-position was voor Nicolo Bulega, die met zijn zege in de superpole-race ook twaalf punten goedmaakte op de geblesseerde kampioenschapsleider Toprak Razgatlioglu. De Turk van BMW ontbrak in Frankrijk, wat tijdens de tweede hoofdrace ook gold voor mede-kampioenen Alvaro Bautista en Jonathan Rea.

Bulega kwam iets na 15.30 uur goed van zijn plek en zette pole-position om in kopstart, voor Danilo Petrucci. Van der Mark startte eveneens goed en schoof in de openingsronde op naar de vierde plek, mede doordat Alex Lowes een remfoutje maakte en terugviel naar de negentiende plek. In de eerste fase van de race wist Bulega meteen een gat te slaan richting Petrucci, die aanvankelijk onder druk kwam te staan van onder meer Xavi Vierge en Van der Mark om vervolgens zelf ook weg te rijden. Voor Van der Mark was dat het sein om in de aanval te gaan bij Vierge en de derde plek over te nemen, terwijl Axel Bassani profiteerde en meeklapte naar de vierde plek. De Kawasaki-rijder zou in het restant van de race echter ver terugvallen.

Van der Mark kwam wel onder druk te staan van Garrett Gerloff, die op de Bonovo BMW bezig was met een goede race. De Amerikaan wist halverwege de race zijn merkgenoot uit Nederland te verschalken en vervolgens ook een gaatje te slaan, terwijl Van der Mark juist achterom moest kijken. Na zijn kostbare fout was Lowes namelijk bezig met een ijzersterke inhaalrace, die hem enkele ronden voor het einde ook voorbij de fabrieksrijder van BMW en op de vierde plaats bracht.

Het gebeurde allemaal ver achter Bulega, die de race op dominante wijze won en zo zijn achterstand op Razgatlioglu verkleinde tot 30 punten. Petrucci mocht met P2 opnieuw de gang naar het podium maken, terwijl Gerloff daar na twee jaar afwezigheid weer terugkeerde. Achter Lowes eindigde Van der Mark op de vijfde positie, voor Remy Gardner en Scott Redding. Zij streden in de slotfase met Honda-rijders Vierge en Iker Lecuona, die in de laatste ronden terugvielen naar de achtste en negende plek. Andrea Locatelli eindigde op de tiende positie, met Axel Bassani, Andrea Iannone, Alessandro Delbianco, Tito Rabat en Michael Ruben Rinaldi als laatste rijders in de punten.

Over twee weken staat de volgende afspraak van het World Superbike gepland. Tussen 20 en 22 september brengt het kampioenschap voor het eerst een bezoek aan het Italiaanse circuit van Cremona.

Uitslag race 2 World Superbike Magny-Cours