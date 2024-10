Zaterdag was Nicolò Bulega ook al de beste in de eerste race op het circuit van Jerez, dit weekend het decor voor de slotronde in het WK Superbikes. Toprak Razgatlioglu eindigde in die wedstrijd als tweede, wat voldoende was om zijn tweede wereldtitel veilig te stellen. De Turkse coureur, in 2021 ook al de beste in het WSBK, is met alleen nog de Superpole-race en Race 2 van zondag niet meer in te halen door de concurrentie.

In die Superpole-race vertrokken Bulega en Razgatlioglu vanaf respectievelijk P1 en P2 en zij kwamen ook in die volgorde uit de eerste bocht, gevolgd door de als derde gestarte Alex Lowes. In de tweede ronde nam Razgatlioglu de koppositie over van Bulega, waarna het tweetal een gaatje sloeg met de rest van het veld.

Het gevecht om de winst zou een strijd worden tussen deze twee coureurs. Uiteindelijk stapte Bulega als duidelijke winnaar van de motor. De Italiaan heroverde in de zesde ronde de macht en liet Razgatlioglu vervolgens achter zich. Aan de streep bedroeg het verschil tussen de twee na tien ronden racen een kleine 2,4 seconde. Achter Bulega en Razgatlioglu pakte Lowes de laatste podiumplek, voor Danilo Petrucci. Michael van der Mark drong in de slotfase aan bij Andrea Locatelli voor P5, maar de Nederlander moest genoegen nemen met de zesde positie.

Race 2 op Jerez, het sluitstuk van dit WSBK-seizoen, begint later op zondag om 14.00 uur.

WSBK Jerez: uitslag Superpole-race