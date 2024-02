Na de afsluitende wintertest is het WK Superbikes-circus in Phillip Island blijven hangen voor het eerste raceweekend van 2024. Na twee vrije trainingen op vrijdag en een afsluitende oefensessie op zaterdagochtend stond zaterdag ook de eerste kwalificatie van het seizoen op het programma. Die sessie leverde een ander beeld op dan de afgelopen jaren gebruikelijk was in het kampioenschap voor productiemotoren. Zo kwam regerend wereldkampioen Alvaro Bautista niet verder dan de negende positie, terwijl zesvoudig kampioen Jonathan Rea in zijn eerste kwalificatie op de Yamaha slechts elfde werd.

Ondanks de magere prestatie van Bautista ging de pole-position in Phillip Island wel naar het fabrieksteam van Ducati. Nieuwkomer Nicolò Bulega, de regerend kampioen in het WK Supersport, luisterde zijn eerste kwalificatie in het WK Superbikes op met een knappe pole-position. De Italiaan klokte 1.27.916 en was daarmee twee tienden van een seconde sneller dan mede-debutant Andrea Iannone van GoEleven Ducati. Alex Lowes completeerde de eerste startrij namens het fabrieksteam van Kawasaki, terwijl Dominique Aegerter (GRT Yamaha) en Toprak Razgatlioglu (BMW) eveneens in de top-vijf eindigden. Michael van der Mark kwam er in de kwalificatie niet aan te pas en moest zich tevreden stellen met de zestiende tijd op 1,2 seconden van de polesitter.

Michael van der Mark strijdt met Dominique Aegerter om de zesde plek. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Later op de zaterdag volgde meteen ook de eerste race van het nieuwe WK Superbikes-seizoen. Tijdens de ingekorte race over 20 ronden - waarin wegens zorgen over de banden ook een verplichte pitstop gemaakt moest worden - kwam Iannone het beste weg om als leider door de eerste bocht te gaan. De voormalig MotoGP-rijder, die dit weekend terugkeerde na een dopingschorsing van vier jaar, streed in de openingsfase van de race lange tijd mee om de leiding. Dat deed hij samen met Lowes, Bulega en aanvankelijk ook Bautista. De Spanjaard ging in de vierde ronde echter onderuit en hoewel hij de race wel kon hervatten, zat er niet meer in dan de vijftiende plek in één puntje.

Bulega knokte zich vlak voor de verplichte pitstop naar de leiding door Iannone te passeren en zou na de bandenwissel als leider terugkeren op de baan. Hij breidde zijn voorsprong uiteindelijk uit naar ruim twee seconden om zo de eerste rijder te worden die zijn debuutrace wint sinds Bautista in 2019. Andrea Locatelli knokte zich op de Yamaha-fabrieksmotor naar de tweede stek, terwijl Iannone zijn rentree opluisterde met een mooie podiumplek. Razgatlioglu reed als vierde over de finish, maar kreeg een ruime seconde tijdstraf voor een te korte pitstop. Lowes erfde daardoor de vierde plek, voor Razgatlioglu en Aegerter. De Zwitser kreeg in de slotfase nog bezoek van Van der Mark, die een sterke inhaalrace uiteindelijk bekroonde met de zevende plaats. Danilo Petrucci, Garrett Gerloff en Xavi Vierge voltooiden de top-tien. Rea kende een teleurstellend debuut en viel met P17 uiteindelijk buiten de punten.

Het raceweekend van het WK Superbikes in Australië wordt zondag vervolgd met de superpole-race en de tweede hoofdrace.

Uitslag WK Superbikes Phillip Island - Race 1