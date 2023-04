VT1: Bautista blijft Rea nipt voor

Het WK Superbikes-weekend in Assen werd onder een stralend zonnetje om 10.30 uur met de eerste vrije training afgetrapt. De buitentemperatuur lag op dertien graden, met een baantemperatuur van zeventien graden. Al vrij snel na het op groen springen van het licht stoven de coureurs de baan op.

In de eerste minuten bepaalden de heren van Kawasaki het tempo. Na tien minuten stond Jonathan Rea bovenaan, met teamgenoot Alex Lowes op P2. Alvaro Bautista werd gedurende VT1 steeds beter en beter en werkte zich op naar de tweede tijd in de lijst. Loris Baz stapte vroegtijdig van zijn motor af. Niet vanwege de blessure die hij opliep in Indonesië, maar door een technisch probleem in zijn BMW.

Bautista deed er in de slotfase van de eerste oefensessie een schepje bovenop en noteerde de rapste tijd. Hij was slechts 0.076 seconde sneller dan Rea, die op zijn beurt snelle sectortijden klokte, maar niet harder kon dan de Spanjaard. Bautista verbeterde in de laatste paar minuten nog een keer naar een 1.34.592 en bleef de oud WK Superbikes-kampioen met iets minder dan twee tienden voor. WSBK-rookie Remy Gardner noteerde in VT1 knap de derde tijd en was een halve tel trager dan de snelste man. Andrea Locatelli nestelde zich op P4, voor BMW-coureur Scott Redding. De Brit bleef op zijn beurt Toprak Razgatlioglu voor. Michael van der Mark moest in VT1 genoegen nemen met P11. Hij was meer dan een seconde trager dan Bautista.

Pos Rijder Ronden Tijd Interval 1 Alvaro Bautista 20 1'34.592 2 Jonathan Rea 20 1'34.774 0.182 3 Remy Gardner 21 1'35.176 0.584

VT2: Opblaasbaar krokodilletje zorgt voor rode vlag

Voor de middagsessie, die om 15.00 uur van start ging, tikte de thermometer negentien graden aan, met een baantemperatuur van meer dan 23 graden. Alex Lowes begon VT2 bijzonder sterk en stond na een kwartier trainen aan de leiding, gevolg door Bautista en Gardner. De tijd van de Brit was al beter dan waar Bautista in de ochtend mee eindigde. Van der Mark moest 1,2 seconde toegeven en vond zichzelf net voor teamgenoot Redding terug op P13. Na iets minder dan een half uur verbeterde de Nederlander zich naar P11, maar moest nog negen tienden laten op de snelste man. De top-drie bleef lange tijd ongewijzigd.

Met nog twaalf minuten te gaan werd de rode vlag gezwaaid en de sessie tijdelijk stilgelegd. De reden was op z'n minst merkwaardig: een opblaasbare kleine krokodil was op het asfalt terechtgekomen en kon ternauwernood door diverse coureurs worden ontweken. Al vrij snel was het gevaar geweken en werd de groene vlag weer gezwaaid. Voor Bautista reden genoeg om er eens voor te gaan zitten. De Spanjaard snoepte met een 1.34.316 twee tienden van de tijd van Lowes af en schoof op naar P1. Van der Mark noteerde intussen de zesde tijd, een kleine zesde tienden achter de tijd van de kampioen. Bautista eindigde de openingsdag als snelste, voor Loews en Rea.

Het WK Superbikes-weekend gaat zaterdagochtend om 09.00 uur verder met de derde training, gevolgd door de Superpole om 11.00 uur en de eerste race om 14.00 uur.