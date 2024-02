Van der Mark kijkt uit naar WSBK-opening: "Denk dat we sterk zijn"

Dit weekend wordt op het Australische circuit van Phillip Island het nieuwe seizoen van het WK Superbikes in gang geschoten. Voor Michael van der Mark wordt het een jubileumjaar, want hij begint aan zijn tiende seizoen in de klasse voor productiemotoren. Tijdens de tweedaagse test in Phillip Island, de laatste in de voorbereiding op de seizoensstart, heeft de fabrieksrijder van BMW de laatste puntjes op de i gezet om goed aan het openingsweekend te beginnen. "Het was fijn om hier eindelijk op de baan te verschijnen. Dit circuit is altijd geweldig om op te rijden, ik geniet er echt van", verklaart Van der Mark na de laatste test, die hij op de veertiende positie heeft afgesloten.

Van der Mark en zijn concurrenten in het WK Superbikes hebben kennis kunnen maken met de nieuwe asfaltlaag van Phillip Island, een circuit dat altijd zwaar is voor de banden. Dat aspect wil BMW graag onder controle krijgen en dus lag daar de focus op tijdens de test. "Het nieuwe asfalt geeft heel veel grip en we merken ook dat de motor het afgelopen jaar enorm verbeterd is", merkt Van der Mark op. "Onze focus lag vooral op werken aan de basis van de motor, die nu heel goed is. In Phillip Island draait het volledig om de banden in leven houden, dus we hebben geprobeerd om iets te vinden waardoor de banden langer goed blijven. Het is niet makkelijk, maar we werken eraan."

De positie op de ranglijst vond Van der Mark - die 1,2 seconden langzamer was dan snelste man en BMW-collega Toprak Razgatlioglu - wat tegenvallen, maar toch kijkt hij met vertrouwen uit naar het eerste raceweekend van 2024. "Tegen het einde van de dag probeerde ik te pushen voor een snelle ronde, maar er was een rode vlag tijdens mijn ronde. De uiteindelijke positie in de ranglijst is niet waar we willen staan, maar ik was bezig met een goede ronde. Ik kijk ook uit naar het raceweekend. Ik denk dat we best sterk zijn en zoals gezegd draait het vooral om het managen van de banden. Dat is wat we moeten doen."

Het WK Superbikes-seizoen 2024 begint vrijdag met de eerste vrije trainingen in Phillip Island. Op zaterdag staan de kwalificatie en de eerste race op het programma, gevolgd door de superpolerace en de tweede hoofdrace op zondag.