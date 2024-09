Van der Mark verlengt streak BMW en wint na drie jaar weer WSBK-race

Het World Superbike is dit weekend voor de zevende ronde van het huidige seizoen afgereisd naar het Franse Magny-Cours. Het kampioenschap moet het echter stellen zonder WK-leider Toprak Razgatlioglu, die bij een crash in VT2 geblesseerd raakte en door een klaplong niet in actie mag komen. De BMW-rijder, winnaar van de laatste dertien races, was er dus niet bij en dat gaf de concurrentie mogelijkheden om weer eens op het hoogste treetje van het podium plaats te nemen. Wel werden de deelnemers getrakteerd op lastige omstandigheden, want vlak voor de start was er een droge lijn ontstaan op het natte Franse asfalt. Het kiezen van de juiste banden bleek daardoor een hels karwei.

Met diverse rijders op slicks en anderen op intermediates begon de race op chaotische wijze. Aan het einde van de openingsronde crashten Nicolo Bulega en Jonathan Rea afzonderlijk van elkaar in de laatste chicane, wat beide rijders op een bezoek aan het medisch centrum kwam te staan. Ook Ivo Lopes zou het einde van de eerste ronde niet halen door een crash. Polesitter Lowes nam vervolgens afstand op zijn slicks, maar na enkele ronden arriveerde de regen en moest hij - net als alle anderen op slicks - naar de pits voor de wissel naar regenbanden. Garrett Gerloff erfde daardoor de leiding op zijn intermediates, al werd zijn voorsprong zienderogen kleiner toen de regen definitief doorzette.

De Amerikaan van Bonovo BMW had weliswaar een halve minuut voorsprong, maar Lowes en Michael van der Mark waren op regenbanden zo'n tien seconden per ronde sneller. Een inhaalactie inzetten bleek echter niet nodig, want het asfalt was te nat geworden voor intermediates. Gerloff ondervond dat op pijnlijke wijze met een crash vanuit leidende positie. Van der Mark kreeg zo de koppositie in handen, al bleek Lowes de snellere van het tweetal. Wat volgde was een inhaalactie, waarna de nieuwe leider langzaam maar zeker afstand nam. Dat bleef het geval, totdat Lowes in de elfde ronde in bocht 13 crashte. Dat bracht Van der Mark weer aan de leiding, ditmaal met ruim acht seconden voorsprong op regerend wereldkampioen Bautista.

Aanvankelijk liep Van der Mark nog weg bij zijn achtervolger, om het tempo in de laatste ronde toch iets te laten zakken. Uiteindelijk kwam de BMW-rijder voor het eerst sinds de superpole-race in Portimão in 2021 als winnaar over de finish van een World Superbike-race, op acht seconden gevolgd door de als zeventiende gestarte Bautista. Danilo Petrucci completeerde op 24 seconden achterstand het podium namens Barni Ducati, voor Scott Redding op de Bonovo BMW. Andrea Iannone werd vijfde, voor Honda-rijders Iker Lecuona en Xavi Vierge. Andrea Locatelli kwam een vroege crash te boven door achtste te worden, met Michael Ruben Rinaldi en Alessandro Delbianco op de negende en tiende stek. Axel Bassani en Gerloff waren de overige finishers in een race met liefst tien uitvallers.

Het World Superbike-weekend in Magny-Cours wordt zondag vervolgd met de superpole-race (11.00 uur) en de tweede hoofdrace (15.30 uur).

Uitslag race 1 World Superbike Magny-Cours