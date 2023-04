Door alle regenval in de nacht van vrijdag op zaterdag was het TT Circuit aardig nat geworden. De derde training werd 's ochtends dan ook op een natte baan afgewerkt, maar alle opstapklassen reden daarna de baan droog voordat de Superpole van start zou gaan. Inmiddels was ook de zon gaan schijnen en tikte de thermometer zestien graden aan.

Meteen bij het op groen springen van het licht aan het einde van de pitstraat stoven de coureurs naar buiten. Jonathan Rea was de eerste die over de meet kwam en meteen een competitieve tijd klokte. Alex Lowes deed daar een schepje bovenop en schaafde met een 1.33.741 iets meer dan een tiende van de tijd van de voormalig kampioen af. Alvaro Bautista sloot aan op P3. Michael van der Mark stond na de eerste ronden op de veertiende plek en liet meer dan een seconde op de rapste tijd van Lowes.

Na een kort bezoekje aan de pitstraat was het tijd voor een tweede poging. Rea voerde het tempo wat op en nam P1 over van Lowes, al was het verschil slechts 0.073. Niet veel later begon ook Bautista zich te bemoeien met de strijd om pole door met nog twee minuten te gaan een 1.33.542 te klokken. Toprak Razgatlioglu, die vrijdag een niet heel vlekkeloze dag kende, voelde zich tijdens de Superpole een stuk beter en kon meedoen om de plekken op de voorste startrij. Door alle verbeteringen viel Van der Mark eerst terug naar de achttiende plek in de tijdenlijst, maar werkte zich uiteindelijk op naar P15.

Bautista was na vijftien minuten de snelste, maar ontving nadien een gridstraf vanwege traag rijden op de racelijn. Hij start de eerste WK Superbikes-race in Assen vanaf P4. De pole voor de Superpole-race op zondag blijft staan. Rea erfde hierdoor de eerste startplek voor de openingsrace van het weekend, voor Razgatlioglu en Lowes. Scott Redding, de teamgenoot van Van der Mark, knokte zich knap naar de vijfde startplek. De Nederlander zelf start tien plekken daarachter op P15. De eerste race van het weekend de baan op de Drentse hei begint zaterdagmiddag om 14.00 uur.