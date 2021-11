Van der Mark had meer van BMW verwacht in 2021

Door de regenachtige omstandigheden op het gloednieuwe Mandalika Street Circuit waren de verschillen tussen de verschillende motoren minder groot. Michael van der Mark zat in de tweede race op zondag in de kopgroep en vocht met wereldkampioen Toprak Razgatlioglu en satellietrijder Axel Bassani voor de laatste plek op het podium. De Italiaan crashte en Van der Mark slaagde er na een lang gevecht in om oud-teamgenoot Razgatlioglu te verslaan. Hij pakte daarmee zijn vijfde podiumfinish van het seizoen, maar deed dat net als in Portimao op een natte baan.

Hoewel Van der Mark tevreden is met de progressie die BMW gedurende het seizoen geboekt heeft, ziet hij ook dat er nog veel werk te verzetten is om het gat met Yamaha, Kawasaki en Ducati te dichten. “We hebben niet zo vaak als gehoopt op het podium gestaan”, vertelt Van der Mark. “Het kampioenschap is dit seizoen heel close geweest, zeker als je ziet hoeveel rijders vooraan gestreden hebben. Van de nieuwe M1000RR hadden we misschien iets meer verwacht. Maar we kunnen per keer alleen maar kleine stappen zetten en hebben tijd nodig om verder te ontwikkelen. Uiteindelijk hebben we wel vooruitgang geboekt tijdens het seizoen. Als rijder wil je natuurlijk altijd meer en gelukkig krijgen we die kans volgend jaar weer. Op elk vlak moeten we iets beter, dat is de enige manier om te winnen. We missen nog wat vermogen dus dat zal altijd helpen, zeker op de rechte stukken. Verder is het een combinatie van verschillende zaken.”

Van der Mark krijgt volgend seizoen met Scott Redding een nieuwe teamgenoot. De Ducati-coureur is de vervanger van Tom Sykes, die in 2013 wereldkampioen werd. Van der Mark hoopt dat Redding met zijn Ducati-kennis een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de M1000RR, maar stelt dat het qua snelheid niet veel verschil zou moeten maken. “Scott is een snelle coureur, maar Tom is dat ook”, stelt Van der Mark. “Scott heeft ervaring op de Ducati en hopelijk kan hij ons informatie geven die we kunnen gebruiken bij BMW. Tom en ik waren dit seizoen redelijk gelijkwaardig. Ik denk dat we op dit moment het maximale van de motor benutten en we gewoon het volledige pakket moeten ontwikkelen.”