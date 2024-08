Van der Mark stelt doel voor WSBK Portimão: "Dat is mijn droom"

"Ik kijk natuurlijk enorm uit naar Portimão", zegt Michael van der Mark in zijn vooruitblik op het raceweekend van het World Superbike op het Autódromo Internacional do Algarve, de zevende krachtmeting van de huidige jaargang. Het Portugese circuit is terrein waar de BMW-rijder zich over het algemeen goed thuis voelt: in 21 races stond hij er zeven keer op het podium, met in de superpole-race van 2021 zelfs een overwinning. Dat was er ook een met een bijzonder randje, want hij bezorgde zijn Duitse werkgever daarmee de eerste overwinning sinds de terugkeer met een fabrieksteam in 2019. Het was ook de enige BMW-zege tot Toprak Razgatlioglu eerder dit jaar de openingsrace in Catalonië won.

De Turk wist daar ook de superpole-race te winnen, gevolgd door een zege in de tweede hoofdrace in Assen. Dat bleek voor Razgatlioglu de aftrap van een ongelofelijke reeks van tien opeenvolgende overwinningen, die hij in Portimão hoopt te verlengen. Voor Van der Mark geldt dat hij dit seizoen nog altijd droog staat qua overwinningen, maar ook qua podiumplaatsen. De 31-jarige rijder uit Gouda reist desondanks met vertrouwen af naar Zuid-Portugal. "Het is een van mijn favoriete circuits en ik kan niet wachten om de baan op te gaan, al helemaal na zo'n goed einde van het weekend in Most", verwijst hij naar zijn vijfde plaats in de tweede hoofdrace in Tsjechië.

Voor het aankomende raceweekend leidt dat sterke resultaat tot een forse doelstelling bij Van der Mark, die zich graag bij Razgatlioglu op het podium wil voegen. "We weten dat de basis van de motorfiets heel goed is, dus we moeten ons gewoon klaarmaken voor de races", verklaart de Nederlander. "Het wordt een ander weekend met een aangepast tijdschema en het is heel interessant om zo laat te racen, dus ik kijk ernaar uit. Mijn hoop en droom is om samen met Toprak op het podium te staan. Twee BMW's op het podium, dat is mijn droom en mijn doel."

Het World Superbike werkt in Portimão zoals gebruikelijk drie races af, al vinden die races een stuk later plaats dan normaal. Door het aangepaste tijdschema vinden de twee hoofdraces plaats op respectievelijk zaterdag en zondag om 19.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie wordt zaterdag om 15.45 uur afgewerkt, een dag later staat om dezelfde tijd de superpole-race op het programma.