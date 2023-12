De formatie kwam op zondag en maandag in actie op Portugese bodem. Voor Toprak Razgatlioglu betekende dat zijn eerste officiële kennismaking met zijn nieuwe werkgever: het BMW-fabrieksteam. Aan de zijde van vaste waarde Michael van der Mark reed de Turkse topper zijn eerste meters. Het tweetal kon door de erbarmelijke omstandigheden in Portugal niet het gewenste aantal ronden rijden. Desondanks werd er met een goed gevoel teruggekeken op de sessie.

“Helaas heb ik tijdens de test niet veel ronden gereden”, blikt Van der Mark terug. “Dat was pure pech. Het was echter fijn om samen te zijn met het team en om Toprak in de pitbox te hebben. Er zijn wat nieuwe monteurs en het was fijn om een aantal dagen met hen door te brengen. Hopelijk hebben we meer geluk in Jerez. Er zijn zoveel zaken om te testen, dus hopelijk kunnen we daar aan de slag met de motor. Mijn eerste indruk is dat de gehele sfeer in het team heel erg goed is. Ik heb er echt van genoten, ook al heb ik weinig gereden.”

Ook de Turkse nieuwe aanwinst toonde zich tevreden: “Over het algemeen was het een zeer positieve test. Mijn gevoel op de BMW M 1000 RR is heel erg goed. Ik begrijp de motor nu. Ik heb genoten, ook al kon ik maar weinig ronden rijden. We leren nog, want deze machine is totaal anders voor mij. Ik ben begonnen met de aanpassing. Met name op maandag had ik een veel beter gevoel voor de voorkant. Het vermogen en de engine brake zijn ongelofelijk. De machine is enorm snel op de rechte stukken. Ik ben zeer positief, ik heb gewoon meer tijd nodig. We komen eraan!”

Het team test op deze week nogmaals twee dagen op het Spaanse circuit van Jerez de la Frontera.