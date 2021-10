Van der Mark: “Fijn om te kunnen vechten voor het podium”

De coureurs van het WK Superbike kwamen afgelopen weekend op Argentijnse bodem in actie voor het voorlaatste WSBK-weekend van het seizoen. De races werden er gewonnen door Toprak Razgatlioglu en Scott Redding, maar ook Michael van der Mark was er ondanks een moeizame start van het weekend geregeld in de kopgroep te zien. Het leverde de BMW-rijder geen podium op, maar wel een verdienstelijke zesde plaats in zowel de race op zaterdag als op zondag.

De dag van Van der Mark begon zondag met de Superpole-race, die de Rotterdammer als zesde mocht aanvangen. Bij de start viel hij terug naar de achtste plek, maar in de tweede helft van de race knokte hij zich terug naar voren en bemachtigde hij na tien ronden de vijfde startplek voor de hoofdrace op zondagmiddag.

In die hoofdrace kwam Van der Mark goed van zijn plek en mengde hij zich vooraan in de kopgroep. De Nederlander hoopte op een podiumfinish en aasde op de vierde plek, totdat hij halverwege de race een plekje moest prijsgeven. Vanaf dat moment hield Van der Mark wel de aansluiting met de top-vijf, maar kwam hij na 21 rondjes als zesde over de eindstreep. Het was een resultaat waar de BMW-rijder achteraf tevreden mee was.

'Ik had het echt naar mijn zijn'

“Het was een goede zondag”, blikt de BMW Motorrad WorldSBK Team-rijder terug. “In de ochtend probeerden we in de warm-up iets anders uit met de motor, al waren we daar niet helemaal van overtuigd dus kozen we opnieuw voor de afstelling van zaterdag. In de Superpole had ik een goede race. Ik had het echt naar mijn zin en maakte plezier. Ik vocht wat mooie gevechten uit en was best snel, sneller dan op zaterdag.”

Over de hoofdrace van zondagmiddag vertelt hij: “Ik had een oké start en reed in de groep die vocht voor het podium. Om eerlijk te zijn worstelde ik in het begin een beetje met de volle brandstoftank. Tegen het einde van de race reed ik in mijn eentje en kon ik goede rondetijden noteren, het was mooi om te zien wat we konden doen. Al met al was het sowieso een goed weekend. We nemen aardig wat punten mee naar huis en het was leuk om te kunnen vechten voor het podium. Tegelijkertijd zullen we echter ook nog iets sneller moeten worden.”

Harde werken beloond

Ook teambaas Shaun Muir was tevreden na afloop: “Het was een geweldig resultaat van Michael op de BMW M 1000 RR. Als je ziet waar we op vrijdag gestart zijn en waar we nu zijn gefinisht, dat was dankzij het geweldig harde werken van Michael en zijn team. Het laat zien welke stappen we hebben gemaakt.”

“Het podium zat er nooit echt in, maar een vijfde plek en twee zesde plaatsen in drie races is een mooie beloning voor het harde werken. Het feit dat we acht seconden achter de winnaar eindigen en maar een paar seconden van het podium finishen laat bovendien zien hoeveel vooruitgang we hebben geboekt met de motor. Geweldig werk dus van Mickey en zijn team.”

De WSBK-rijders hebben nu een maandje rust, alvorens van 19 tot en met 21 november in Indonesië de seizoensfinale op het programma staat.