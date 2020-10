Locatelli vervanger van Van der Mark bij WSBK-team Yamaha

In navolging van Alex Lowes verlaat ook Van der Mark het oude nest, hij rijdt volgend seizoen in Duitse dienst voor het officiële team van BMW. Met Toprak Razaglioglu had Yamaha al een jong talent binnen, maar met het vertrek van kopman Van der Mark gaat het door Crescent Racing gerunde Yamaha-project helemaal door met de verjongingskuur.

Locatelli won vorige maand het WK Supersport nadat hij in totaal negen races op zijn naam schreef. Zijn prestaties in dat kampioenschap hebben ertoe geleid dat de coureur een interessante optie was voor WSBK-teams, maar zijn keuze voor Yamaha lag voor de hand aangezien hij zijn Supersport-succes ook voor dat team behaalde.

Garrett Gerloff heeft tegelijkertijd een nieuw contract getekend bij satellietteam GRT, de Amerikaan maakte de voorbije raceweekenden indruk en haalde zijn eerste podium. Yamaha heeft eenmalig MotoGP-rijder Kohta Nozane aangewezen als teamgenoot van Gerloff bij GRT, hetgeen waarschijnlijk betekent dat Federico Caricasulo zal vertrekken.

Ten Kate-rijder Loris Baz heeft recent openlijk gespeculeerd op de vrije plek bij het fabrieksteam, maar het feit dat Locatelli is vastgelegd duidt er waarschijnlijk op dat hij een nieuwe deal zal tekenen bij de Nederlandse renstal.