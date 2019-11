Haslam aangekondigd als tweede Honda WSBK-fabrieksrijder 2020

Haslam heeft in het verleden al veel succes geboekt met Honda en keert volgend jaar terug bij het Japanse merk. Hij maakte dit seizoen als Kawasaki-rijder zijn rentree in het FIM Superbike World Championship, maar zal komend seizoen de overstap naar de concurrent maken. De 36-jarige Brit zal plaatsnemen naast de Spaanse runner-up van dit seizoen, Alvaro Bautista. In september werd bekend dat ook hij naar Honda komt.

Dit jaar heeft Haslam zes podiumfinishes achter zijn naam staan. Hij sloot het kampioenschap op de zevende plek af, terwijl zijn teamgenoot Jonathan Rea er met de titel vandoor ging. Haslam was de twee jaar hiervoor een aantal keer in actie gekomen voor Kawasaki middels een wildcard. Die races overtuigden de fabrikant hem een full-time zitje te geven voor 2019. Yamaha-rijder Alex Lowes is overigens al bevestigd als de vervanger van Haslam bij KRT.

