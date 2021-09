Lecuona vervolgt loopbaan bij WSBK-team van Honda

Lecuona moet aan het eind van dit seizoen vertrekken bij het Tech3 KTM-team. Hij heeft aangegeven geen interesse te hebben in een terugkeer naar Moto2, al had hij diverse aanbiedingen om een stapje terug te doen. Bij HRC Honda krijgt Lecuona een kans om alsnog op ‘zware motoren’ te rijden. Alvaro Bautista heeft Honda reeds op de hoogte gebracht van zijn vertrek naar Ducati en het team is bezig met een compleet nieuwe opstelling voor het komende seizoen.

“Het is duidelijk waar mijn toekomst ligt en dat wordt in de komende weken bekendgemaakt”, verklaarde Lecuona donderdag. Hij wilde verder niet ingaan op het thema. Zijn mogelijkheden om in de MotoGP te blijven waren zeer beperkt. Hij maakte kans op het overgebleven zitje bij SRT Yamaha, maar de allure van het fabrieksteam in het WK Superbikes was aantrekkelijker.

Lecuona debuteerde vorig jaar in de MotoGP-klasse nadat hij de vier seizoenen ervoor in Moto2 reed. De Spanjaard scoorde de afgelopen twee races zijn beste resultaten in de MotoGP. In de Oostenrijkse GP werd Lecuona zesde, op het circuit van Silverstone eindigde hij vervolgens op de zevende plaats. Die resultaten kwamen echter te laat om KTM van een langer verblijf te overtuigen.

KTM Tech3 maakte eerder bekend dat Raul Fernandez en Remy Gardner volgend seizoen voor het team rijden.