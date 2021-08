Van der Mark en zijn vriendin Nadieh konden afgelopen donderdag hun zoon Mason verwelkomen. “Het is een spannende periode geweest na m’n terugkeer uit Most. Op donderdagavond is Mason geboren en het is prachtig dat ik de afgelopen dagen tijd heb kunnen doorbrengen met de familie. Nu gaan we richting Navarra, een nieuw circuit op de kalender. Dat is altijd een mooie uitdaging.”

Met zijn BMW-formatie heeft Van der Mark al de nodige meters gemaakt op het 3,9 kilometer lange circuit. “Het is ten opzichte van andere circuits toch wel heel anders”, merkte Van der Mark op. “Het is erg smal en het wordt lastig inhalen. Gelukkig hebben we een test gedaan, ook al is onze motor enigszins aangepast. Ik ben benieuwd wat die veranderingen ons gaan brengen.”

Het afgelopen raceweekend in Most bracht Van der Mark weinig. In de tweede race op zondag eindigde de coureur op de zevende plaats, maar verder bleef de Nederlander puntloos. Dat had deels te maken met problemen in de kwalificaties. “Dat is het eerste wat echt beter moet”, wijst Van der Mark naar verbeterpunten voor Navarra. “In Most had ik soms pech met verkeer in de kwalificaties, maar we hebben op zaterdag en zondag gezien dat er een grote verbetering in zat qua rondetijd. Ook wat betreft het racetempo hebben we een manier gevonden om stappen te maken met de afstelling van de machine. Hopelijk kunnen we dit in Navarra ook gebruiken zodat we vanaf het begin van het weekend competitief zijn.”

Navarra is een atypisch WSBK-circuit

In juni ging BMW al voor een test naar Navarra en bleek het circuit nogal af te wijken van de andere circuits op de kalender, vertelt BMW Motorrad Motorsport-directeur Marc Bongers: “We kregen tijdens de test een eerste indruk van het circuit en het is voor Superbike-begrippen een nogal atypisch circuit. Rijders hebben de eerste versnelling verschillende keren nodig. We moeten zien welke omstandigheden we treffen, zeker qua temperatuur. We kunnen de informatie gebruiken om tot een goede basis te komen en we hebben in Most een aantal interessante zaken gevonden die we hopelijk ook hier weer om kunnen zetten in een mooi resultaat. Ik wil deze kans overigens aangrijpen om de kersverse ouders Michael en Nadieh te feliciteren met de geboorte van hun zoon Mason van der Mark.”