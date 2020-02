Kawasaki lanceert motor voor WK Superbikes 2020

De nieuwe livery op de ZX-10RR heeft meer groene elementen dan haar voorganger, maar zwart is nog altijd de dominante kleur. Rea is in 2020 opnieuw de kopman voor Kawasaki. De Noord-Ierse coureur pakte vorig seizoen zijn vijfde achtereenvolgende titel en is nog altijd ongeslagen sinds hij bij de Japanse formatie aan de slag ging.

Vorig jaar leek het er voor het eerst op dat Rea die ongeslagen status in het WK Superbikes niet zou behouden. Ducati-coureur Alvaro Bautista zette Rea flink onder druk, maar de Kawasaki-rijder boog zijn achterstand in de tweede helft van het seizoen om met veertien overwinningen in de laatste negentien races.

Voormalig Yamaha-rijder Alex Lowes heeft zich bij Rea en Kawasaki gevoegd. Hij reed de afgelopen vier jaar voor Yamaha. Het seizoen 2019 was het beste uit zijn carrière met een derde plaats in het algemeen klassement. De Engelsman won in 2018 zijn eerste en enige WSBK-race op het circuit van Brno.