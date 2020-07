Rea topt WSBK-test Barcelona, Van der Mark zevende

Alle coureurs van het WK Superbikes verzamelden zich deze week in Barcelona voor een in-season test, de eerste afspraak sinds de openingswedstrijd in februari op Phillip Island. Ook na de coronapandemie lijken de verhoudingen in het WK Superbikes nog min of meer hetzelfde te zijn, wereldkampioen Rea stond na de tweedaagse test aan kop.

Met name op de tweede dag waren de omstandigheden beduidend sneller en Rea verbeterde zijn tijd donderdag met maar liefst anderhalve seconde. In zijn snelste ronde stopte de chrono op 1.40.450. Hij was daarmee iets rapper dan Scott Redding, de enige Ducati-rijder in de top-vijf. De BSB-kampioen was anderhalve tiende langzamer dan Rea, maar hield op zijn beurt BMW-piloot Tom Sykes ruim achter zich. Het verschil was ruim drie tienden. Sykes was de laatste die tijdens de test een 1.40’er noteerde.

Alex Lowes, de klassementsleider in het WK Superbikes, klokte een 1.41.137 en werd vierde voor Yamaha-revelatie Toprak Razgatlioglu. De Turkse rijder noteerde een knappe tijd, maar beleefde donderdag even voor het middaguur ook een flinke crash in bocht 7/8. De coureur bleef ongedeerd, zijn motor was er minder goed aan toe. Eugene Laverty maakte ook een goede indruk, hij eindigde op de zesde plaats als tweede BMW-coureur. Michael van der Mark, die recent een contract tekende bij het merk uit Beieren en vanaf 2021 de kleuren van BMW verdedigt, klokte donderdag de zevende tijd. Hij verbeterde zich flink ten opzichte van de woensdag toen het niet helemaal vanzelf ging.

Loris Baz eindigde met de Ten Kate Yamaha-fiets op de achtste plaats, net voor Chaz Davies en Leandro Mercado. De Argentijn maakte de top-tien compleet. Honda maakte geen geweldige indruk op het Catalaanse circuit. Leon Haslam maakte woensdag een flinke buiteling en reed daardoor maar veertig ronden, donderdag klokte hij een 1.42.126. Dat was goed voor de twaalfde plaats. Zijn teamgenoot Alvaro Bautista eindigde op de veertiende plaats, maar was de enige die zich op de tweede en laatste dag van de test niet kon verbeteren. Andermaal werd duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is met de nieuwe fiets van het Japanse merk.

WSBK-test Barcelona: