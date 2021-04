Rea opnieuw snelste tijdens WSBK-test Barcelona, Van der Mark P14

Gerloff ging het merendeel van de dag aan de leiding in de tijdenlijst, maar werd met nog enkele minuten te gaan afgetroefd door Rea. De 25-jarige Texaan ging tijdens zijn laatste vliegende ronde onderuit met de Yamaha YZF R1 - na eerder op de dag ook al eens te zijn gecrasht - en zakte vervolgens nog een plek in de testuitslag doordat Redding zich op de valreep naar een 1.40.443 verbeterde.

Jonas Folger ging aan het einde van de dag met zijn BMW naar de vierde tijd door een fractie sneller te gaan dan Ducati-rijder Michael Ruben Rinaldi, die zodoende genoegen moest nemen met de vijfde tijd. Tom Sykes tekende voor de zesde tijd van de dag en was daarmee de tweede BMW in de top-zes. De van een schouderblessure herstellende Alex Lowes ging naar de zevende tijd en moest negen tienden toegeven op Kawasaki-teamgenoot Rea. Andrea Locatelli, Chaz Davies en Leon Haslam waren de overige namen in de top-tien. Laatstgenoemde testte onder andere een nieuwe zitpositie, uitlaat en swingarm voor zijn Honda.

Michael van der Mark ging in de middag twee keer tegen de vlakte. De eerste keer was bij de eerste bocht en later ging het nog eens mis bij de vijfde bocht. Bij de tweede keer werd er een rode vlag gezwaaid omdat op datzelfde moment Rinaldi een technisch probleem kreeg op de baan. De beste tijd van de Nederlander was een 1.41.945, waarmee de BMW-rijder de test op de veertiende plek besloot. Een positie onder Van der Mark eindigde oud-teamgenoot Toprak Razgatlioglu. De Turk reed slechts negen ronden. Na twee positieve coronatests te hebben afgeleverd, trok hij zich terug uit de testsessie om in zelfisolatie te gaan.