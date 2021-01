In 2012 werd Rea voor twee races naar Repsol Honda gehaald als vervanger van Casey Stoner, die door een blessure niet kon rijden. Het was voor de Noord-Ier een sprong in het diepe. Hij had geen kennis van de Bridgestone-banden, had nog niet eerder met de carbon-remmen gereden en kende de RC213V ook niet. Desondanks scoorde hij in beide races een goed resultaat. Op Misano werd Rea achtste, twee weken later werd hij in Aragon zelfs zevende. Toch was het niet genoeg om een goed aanbod te krijgen in de Grand Prix-paddock. Aan het eind van 2014 werd de samenwerking met Honda opgezegd en vertrok Rea naar Kawasaki, waar hij sindsdien zeer succesvol is geweest. Inmiddels heeft hij zes wereldtitels op rij gewonnen en staat de teller wat betreft het aantal overwinningen op 99 races.

“Mensen hebben het regelmatig over de twee races die hij in de MotoGP reed. Hij crashte niet, maar hij stond wel flink onder druk bij Honda. Het was nat in de trainingen, maar hij scoorde nog altijd hele goede resultaten”, zei Riba, de crew-chief van Rea, in gesprek met Motorsport.com. “Natuurlijk won hij niet. De mensen die dat verwachten begrijpen niets van de sport. Hij scoorde heel aardig, maar in de MotoGP is het heel lastig om het maximale uit het pakket te halen.” Rea kreeg nooit meer een aanbieding uit de Grand Prix-paddock en besloot zijn carrière voort te zetten in het WK Superbikes. Daar heeft hij inmiddels zo’n beetje elk record in handen. “Je moet meer tijd nemen om te wennen”, zegt Riba over een overstap naar MotoGP. “De banden zijn speciaal, het zijn prototypes en dan moet alles even op z’n plek vallen. Om daar aan te wennen moet je de tijd nemen.”

'Zijn sensoren zijn heel gevoelig en nauwkeurig'

Desondanks denkt Riba dat Rea wat betreft zijn kwaliteiten als rijder absoluut thuishoort in de MotoGP. “Als ze hem twee of drie jaar geleden naar de MotoGP gehaald hadden met een goed contract en een goed team, dan had hij gewoon vooraan gereden. Dat weet ik. Als het aankomt op de details is Jonathan heel indrukwekkend.” Gevraagd naar een voorbeeld, vervolgde hij: “Vanaf de eerste ronde in een sessie is het duidelijk. Zijn sensoren zijn heel gevoelig en nauwkeurig. In combinatie met zijn talent om hard te rijden maakt het hem tot een hele goede coureur. In moeilijke omstandigheden is hij vaak drie of vier seconden sneller dan andere rijders. Het is verdomde lastig om jezelf te onderscheiden, maar hij laat het in dit soort situaties zien. Johnny heeft een heel ‘intieme relatie’ met z’n motor, hij begrijpt precies wat de machine doen. Ten tweede heb je z’n talent, daar bestaat geen twijfel over. Het is indrukwekkend. Jonathan hoort wat mij betreft tot de beste vijf rijders ter wereld, ook als je de MotoGP meerekent.”