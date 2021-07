Rea domineert Superpole en blijft Van der Mark voor op Donington

De World Superbikes is dit weekend terug op het circuit waar het in 1988 allemaal begon: Donington Park. Na een droge vrijdag werden de rijders op zaterdagochtend getrakteerd op typisch Brits weer. Tijdens VT3 kwam de regen met bakken uit de hemel en ook de kwalificatie werd afgewerkt op een natte baan. Alle rijders verschenen dus met een setje regenbanden op de baan voor de vijftien minuten durende Superpole.

Leon Haslam trapte het bal af door in zijn eerste ronde 1.42.206 te noteren. Daarmee was hij de snelste man nadat iedereen zijn eerste ronde had gereden, maar mede door een crash later in de sessie zou de Brit zich niet meer verbeteren. Daar slaagde landgenoot Jonathan Rea wel in. De kampioenschapsleider voelde zich als de spreekwoordelijke vis in het water op het natte Donington. In eerste instantie legde hij de lat op 1.41.550, om meteen daarna te versnellen tot 1.41.252. Dat was voldoende om halverwege aan de leiding te gaan, voor Kawasaki-teamgenoot Alex Lowes, Tom Sykes, Haslam en Michael van der Mark.

Ook in de tweede helft van de Superpole stond er geen maat op Rea. Hij verbeterde zich naar 1.40.101, waarmee hij op dat moment anderhalve seconde marge had op de nummer twee. Die achterstand zou nog verkleind worden, maar niemand kwam echt in de buurt van de tijd van Rea. Hij verzekerde zich dus van de pole-position voor de eerste race, die om 15.00 uur van start gaat. Op een halve seconde achterstand greep Van der Mark de tweede startpositie, zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen tot dusver. Met 1.40.626 bleef hij BMW-teamgenoot Sykes nipt voor. Zij waren de enigen die binnen een seconde van Rea eindigden.

Achter de top-drie reed Lowes de vierde tijd, maar hij gaf 1.250 seconde toe op teamgenoot Rea. Garrett Gerloff, vorig weekend nog actief tijdens de TT van Assen, reed de vijfde tijd en was de beste Yamaha-rijder. Scott Redding was de nummer zes, terwijl Haslam genoegen moest nemen met de zevende plek. Michael Ruben Rinaldi werd achtste, terwijl Chaz Davies en Lucas Mahias de top-tien voltooiden. Toprak Razgatlioglu kende een teleurstellende eerste Superpole na de aankondiging van zijn nieuwe contract bij het fabrieksteam van Yamaha. Op het natte Donington Park kwam de Turk niet verder dan de dertiende plek.

Uitslag Superpole World Superbike Donington: