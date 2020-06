In beeld: De carrière van wereldkampioen Hayden in 69 foto's

Nicky Hayden, Repsol Honda Team 1 / 69 Foto door: Hazrin Yeob Men Shah Nicky Hayden (geboren op 30 Juli 1981 in Owensboro, Kentucky) groeit in een echte motorfamilie op. Vader Earl en moeder Rose namen allebei deel aan motorraces.

De Hayden-Clan 2 / 69 Rose en Earl Hayden hebben 5 kinderen. Nicky (op de knieën naast de auto) groeit op in Owensboro met broers Tommy en Roger, die ook professioneel zullen racen, en met zijn zussen Jenny en Kathleen. Al van kindsbeen af brengt hij meer tijd door langs het circuit dan ergens anders.

Nicky Hayden, Superbike 3 / 69 Foto door: Richard Sloop Na succesvolle jaren bij de jeugd op onverharde parcours en 'flat tracks' begint Nicky Hayden zijn profcarrière in de motorsport aan het einde van de jaren 90. Hij treedt aan in de opstapklassen van de Amerikaanse AMA en komt in 1999 in het AMA Superbike terecht. In het seizoen 2000 pakt hij in het historische Elkhart Lake zijn eerste zege. Hayden blijft de AMA Superbikes vier jaar trouw. Deze foto is van seizoen 2001, waarin hij drie wedstrijden wint.

69 4 / 69 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Als startnummer koest Hayden voor 69, het nummer van zijn vader. Earl Hayden koos naar verluidt voor 69 omdat je dat nummer ook kan lezen als de motor over de kop gaat …

Hayden "wheelie" 5 / 69 Foto door: Richard Sloop In 2002 wint Nicky Hayden met de Honda RVT1000R zijn eerste titel met negen overwinningen. Op 21-jarige leeftijd is hij de jongste kampioen in de geschiedenis van de AMA Superbike. De MotoGP lonkt voor de Kentucky Kid.

Suzuka 2003: Tragiek bij MotoGP-debuut 6 / 69 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Zijn MotoGP-debuut vindt plaats tijdens de tragische Grand Prix van Japan 2003, waarin de Japanner Daijiro Kato het leven laat in een crash. Op deze foto staat Hayden naast zijn landgenoten John Hopkins, Kenny Roberts Jr. en Colin Edwards. Hayden start zijn eerste MotoGP-race als 22ste en knokt zich naar de zevende plaats.

2003: Fabrieksrijder Honda als teamgenoot van Valentino Rossi 7 / 69 Foto door: Richard Sloop Nicky Hayden rijdt in zijn eerste seizoen met een fabrieksmotor van Honda, de RC211V. Met Valentino Rossi kan Hayden zich geen betere teamgenoot wensen.

Sachsenring 2003: Eerste keer top-5 8 / 69 Foto door: Richard Sloop Hayden legt een mooi rookieseizoen af. Op de Sachsenring in Duitsland (foto) pakt hij zijn eerste plaats in de top-5. Zijn eerste podiumplaats komt er in Motegi. Dat podium kan hij echter niet vieren, want dat komt er pas na de diskwalificatie van Makoto Tamada (Pramac-Honda), die voor hem was geëindigd.

Phillip Island 2003: Op het podium 9 / 69 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Twee weken later kan Hayden wel plaatsnemen op het podium. In de Australische Grand Prix op Philip Island pakt hij de derde plaats na teamgenoot Rossi en de Ducati van Loris Capirossi. In de eindafrekening van dat seizoen is Hayden vijfde. Daarmee is hij de beste rookie van het haar. De titel is voor Rossi.

2004: In de achtervolging op Valentino Rossi 10 / 69 Foto door: Gauloises Fortuna Racing In 2004 pakt Nicky Hayden opnieuw twee podiumplaatsen. In de eindstand is hij achtste. Rossi is opnieuw kampioen, maar dit keer voor Yamaha. Op deze foto zien we Hayden in de achtervolging op Rossi in Valencia. Zijn teamgenoot is de Braziliaan Alex Barros, die vijfde wordt in de stand maar dan weer vertrekt. Diens opvolger bij Honda achtervolgt Hayden op deze foto, Max Biaggi.

2005: Met Max Biaggi 11 / 69 Foto door: Repsol Media Terwijl Barros in 2005 naar Pons trekt, blijft Hayden het fabrieksteam trouw. Zijn nieuwe teamgenoot Biaggi blijft dat seizoen zonder overwinning en neemt aan het eind van het seizoen afscheid van de MotoGP.

Lieveling van Honda 12 / 69 Foto door: Repsol Media Met zijn stralende lach maakt de 'Kentucky Kid' snel veel vrienden in de MotoGP-wereld. Bij Honda is hij echter ook geliefd door zijn ook zijn werklust en grote bereidheid om te leren.

Laguna Seca 2005: De eerste MotoGP-zege 13 / 69 Foto door: Repsol Media De doorbraak voor Nicky Hayden komt er in 2005 op eigen bodem in de Grand Prix van Amerika op Laguna Seca. Deze baan kent de Amerikaan als geen ander dankzij zijn tijd in de AMA. Daardoor is hij bij de terugkeer van het wereldkampioenschap niet te kloppen. Hayden start voor het eerst op de pole en pakt zijn eerste overwinning op het allerhoogste niveau.

Laguna Seca 2005: De eerste MotoGP-zege 14 / 69 Foto door: Bob Heathcote Zo viert Nicky Hayden op het podium in Laguna Seca zijn eerste WK-zege. De Yamaha’s van Colin Edwards en Valentino Rossi staan mee op het podium. De ereronde legde hij af met vader Earl achterop de Honda.

2005: Derde in de eindstand 15 / 69 Foto door: Gresini Racing Hayden pakt in 2005 nog twee keer de pole en bereikt vier keer op rij het podium. Hij sluit het seizoen af als derde dankzij in totaal zes podiumplaatsen. De titel is andermaal voor Rossi, voor de Gresini-Honda van Marco Melandri, die hier de voorlaatste seizoensrace wint in Turkije.

2006: Die laatste seizoen met 990cc 16 / 69 Foto door: Repsol Media Ook in 2006 rijdt Nicky Hayden voor Honda. Het is het laatste seizoen met de grote 990cc-motoren en dus ook het laatste seizoen op de Honda RC211V. Voor de vierde keer in vier jaar tijd krijgt Hayden een nieuwe teamgenoot.

2006: Met Dani Pedrosa 17 / 69 Foto door: Repsol Media Dat is de tweevoudige wereldkampioen 250cc Dani Pedrosa. De kleine Spanjaard verteert de overstap goed en is meteen vooraan te vinden. Hij wint zijn vierde race in China voor Hayden. De Amerikaan is echter erg constant in 2006 met tien podiumplaatsen op 17 races.

Assen 2006: "Kentucky Kid" vs. "Texas Tornado" 18 / 69 Zijn eerste zege van 2006 pakt Nicky Hayden op dramatische wijze in de TT van Assen. Na een rondenlang duel met de Yamaha van Colin Edwards schuift Hayden in de laatste ronde rechtdoor bij de chicane. Edwards vliegt uit het zadel en zo is de zege toch voor Hayden. Hayden pakt zo de 200ste zege voor Honda in de topklasse.

Laguna Seca 2006: Tweede seizoenszege 19 / 69 Foto door: Todd Corzett Vier weken na Assen volgt de tweede zege van het seizoen: opnieuw op Laguna Seca. Deze keer start Hayden pas als zesde op eigen bodem, maar op zondag is hij heer en meester.

Laguna Seca 2006: De laatste MotoGP-zege 20 / 69 Foto door: Todd Corzett Tijdens de ereronde neemt Nicky Hayden in de beroemde Corkscrew zijn helm af en viert hij met de supporters. Na Laguna Seca 2005 en Assen 2006 is de derde MotoGP-zege ook de laatste voor Hayden. Zijn grootste triomf moet echter nog komen.

Titelstrijd met Valentino Rossi 21 / 69 Foto door: Camel Media Service Hayden heeft nog een kans op de titel, maar dan moet hij in de seizoensfinale van Valencia afrekenen met wie anders dan Valentino Rossi, die de grote favoriet is.

Valencia 2006: De val van Valentino Rossi 22 / 69 Foto door: Yamaha Motor Racing Een groot deel van het publiek gaat al uit van de volgende titel voor Rossi, maar het draait helemaal anders uit. Rossi gaat in de race al snel tegen de grond en eindigt pas als 13de. Nicky Hayden pakt achter Ducati-rijders Troy Bayliss en Loris Capirossi de derde plaats.

Valencia 2006: Wereldkampioen MotoGP 23 / 69 Foto door: Repsol Media Hayden heeft aan die derde plaats genoeg om de wereldtitel 2006 af te snoepen van Valentino Rossi. Bij de ereronde barst Hayden helemaal in tranen uit. Nicky Hayden uit Owensboro, Kentucky is wereldkampioen.

MotoGP-wereldkampioen 2006 24 / 69 Foto door: Repsol Media Nicky Hayden won in 2006 de MotoGP-titel met vijf punten voorsprong op Valentino Rossi. De 'Kentucky Kid' heeft zijn persoonlijk streven ‘Chasin’ a Dream’ werkelijkheid laten worden. Het was een droom van velen die uitkwam.

2007: Van 69 naar 1 25 / 69 Foto door: Honda Racing In 2007 prijkte niet nummer #69 maar #1 op de motor van Nicky Hayden. Na het winnen van de titel koos hij hier bewust voor, maar dit bleef bij een enkel seizoen. Het racejaar verliep niet voorspoedig.

2007: Nieuwe rijstijl 26 / 69 Foto door: Hazrin Yeob Men Shah Omdat de cilinderinhoud van de MotoGP-motoren werd verlaagd van 990 naar 800 kubieke centimeter, vroeg de Honda RC212V om een heel andere rijstijl dan de geliefde RC211V. Nicky Hayden kon de gashendel niet meer controleren als voorheen en moest meer vertrouwen op de elektronica.

Sachsenring 2007: Een van de drie podiumplaatsen 27 / 69 Foto door: Bridgestone Corporation In totaal stond Hayden in 2007 slechts drie keer op het podium, zoals tijdens de Grand Prix van Duitsland die op de Sachsenring werd verreden. Hij eindigde als derde achter Honda-collega Dani Pedrosa en Ducati-rijder Loris Capirossi. Uiteindelijk besloot Hayden het seizoen op de achtste plaats, 240 punten achter kampioen Capirossi.

2008: Terugkeer naar 69 28 / 69 Foto door: Honda Racing Nicky Hayden leverde nummer 1 weer in en plakte het vertrouwde startnummer 69 weer op de motor. Maar de successen keerden niet terug. Hij belandde slechts twee keer op het podium.

Indianapolis 2008: Tweede plaats na comeback 29 / 69 Hayden werd tweede in zijn tweede thuiswedstrijd op de kalender: de Grand Prix van Indianapolis. De MotoGP-race werd hier voor het eerst gehouden en Hayden maakte zijn comeback nadat hij twee wedstrijden had gemist vanwege een supermoto-ongeval tijdens de X-Games in Los Angeles.

Indianapolis 2008: Een echte thuisrace 30 / 69 Indianapolis was voor Nikcy Hayden, in tegenstelling tot Laguna Seca, een echte thuisrace omdat het slechts drie uur rijden was van zijn woonplaats Owensboro. Op de dag van de wedstrijd naderde orkaan ‘Ike’ en Hayden, die altijd sterk was in de regen, eindigde als tweede achter winnaar Valentino Rossi.

Valencia 2008: Afscheid van Honda 31 / 69 Foto door: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Toen het MotoGP-seizoen aan het einde kwam op Valencia, nam Nicky Hayden met een speciale livery op de Honda RC212V afscheid van het merk. Hij eindigde het jaar als zesde en maakte zich vervolgens op voor de volgende uitdaging in zijn carrière.

2009: Naar Ducati, Casey Stoner als teamgenoot 32 / 69 Foto door: Ducati Corse Nicky Hayden begon het 2009-seizoen van de MotoGP bij het fabrieksteam van Ducati en werd teamgenoot van Casey Stoner. Hij trok het rode pak aan en ging op de Ducati Desmosedici GP9 zitten.

Doha 2009: Lastig debuut 33 / 69 Foto door: Ducati Corse In tegenstelling tot Casey Stoner, die in 2007 de eerste titel voor het Italiaanse merk behaalde, kende Hayden een lastiger debuut. Tijdens de Grand Prix van Qatar in Doha begon hij vanaf de zestiende plaats en eindigde uiteindelijk als twaalfde.

2009: Vraagtekens 34 / 69 Foto door: Ducati Corse Het lukte Nicky Hayden en engineer Juan Martinez niet om de Ducati Desmosedici GP9 naar de rijstijl van Amerikaan af te stellen. Er was maar één lichtpuntje…

Indianapolis 2009: Eerste podiumplaats met Ducati 35 / 69 Foto door: Ducati Corse Tijdens de Grand Prix van Indianapolis in 2009 trad Hayden met een bijzondere livery aan. Hij eindigde uiteindelijk als derde. In het kampioenschap behaalde hij de dertiende plaats, de slechtste prestatie tot dan toe.

2010: Met de Ducati Desmosedici GP10 verliep het beter 36 / 69 Foto door: Ducati Corse Het MotoGP-seizoen van 2010 begon veel beter. Met de Desmosedici GP10 behaalde hij in de eerste vijf races vier keer de vierde plaats. In het najaar reed hij naar zijn eerste podiumplaats.

Alcaniz 2010: Vechten met Lorenzo 37 / 69 Foto door: Bridgestone Corporation Op Motorland Aragon vocht Hayden met Yamaha-rijder Jorge Lorenzo om de derde plaats. Na een geweldig duel trok de Amerikaan aan het langste eind.

Alcaniz 2010: Enige podiumplaats 38 / 69 Foto door: Bridgestone Corporation De derde plaats op Motorland Aragon bleef de enige podiumplaats in 2010. Teamgenoot Casey Stoner behaalde hier zijn eerste van de drie overwinningen. Uiteindelijk eindigde Stoner als vierde in het kampioenschap, terwijl Hayden zevende werd. Voor 2011 zou Hayden een nieuwe teamgenoot krijgen omdat Stoner naar Honda vertrok.

2011: Verenigd met Valentino Rossi 39 / 69 Foto door: Ducati Corse In 2011 kwam Hayden een bekende tegen bij Ducati: Valentino Rossi. ‘Kentucky Kid’ en ‘The Doctor’ waren in 2003 teamgenoten bij Honda en werden acht jaar later verenigd bij Ducati. Inmiddels was de Desmosedici GP11 ontwikkeld.

Jerez 2011: Derde plaats na crash Rossi en Stoner 40 / 69 Foto door: Ducati Corse Het lukten Valentino Rossi en Nicky Hayden niet om te schitteren. Hayden behaalde in de Grand Prix van Spanje op Jerez een derde plaats en dat was zijn enige podium in dat seizoen. Deze kwam enigszins uit de lucht vallen toen teamgenoot Rossi met zijn voormalige partner Casey Stoner in aanraking kwam.

Jerez 2011: Laatste podiumplaats in MotoGP 41 / 69 Foto door: Ducati Corse Wat Nicky Hayden op dat moment nog niet wist: op Jerez zou hij zijn laatste podiumplaats in de MotoGP behalen en dat terwijl hij nog even in de klasse verbleef. Dat jaar sloot hij af op de zevende plaats in de rangschikking, achter Valentino Rossi.

Valencia 2011: Startcrash met Rossi, Bautista en De Puniet 42 / 69 Foto door: Ducati Corse De seizoensfinale op Valencia werd afgesloten met een startcrash. Hierbij waren ook Alvaro Bautista (Suzuki) en Randy de Puniet (Pramac-Ducati) betrokken. Voor Hayden betekende dit het begin van een langdurige blessure aan zijn hand.

2012: Met lege handen 43 / 69 Foto door: Ducati Corse Nicky Hayden en Valentino Rossi bleven in 2012 bij het MotoGP-team van Ducati. Terwijl Rossi twee podiumplaatsen behaalde, bleef Hayden met lege handen. De beste prestatie van de Amerikaan was de vierde plaats tijdens de verregende Grand Prix van Maleisië die op Sepang werd verreden. Uiteindelijk werd hij negende in de eindstand.

Jackie Marin 44 / 69 Foto door: Ducati Corse Hoewel het op het circuit niet mee zat, ging het in zijn privéleven beter. Hayden leerde Jackie Marin kennen en nam haar regelmatig mee naar de races.

2013: Nieuwe collega Andrea Dovizioso 45 / 69 Valentino Rossi had Ducati verlaten en daarvoor in de plaats kreeg Hayden Andrea Dovizioso aan zijn zijde.

Laguna Seca 2013: Hayden vs. Dovizioso, deel 1 46 / 69 Foto door: Ducati Corse Hayden en Dovizioso waren aan elkaar gewaagd en met de Ducati Desmosedici GP13 vochten zij aardig wat duels uit. Een van de hoogtepunten was de Grand Prix van de Verenigde Staten op Laguna Seca, alleen ging het gevecht slechts om plaats acht.

Indianapolis 2013: Hayden vs. Dovizioso, deel 2 47 / 69 Foto door: Ducati Corse Weer mag Hayden een race in eigen land rijden en weer zet hij knap door. Tijdens de Grand Prix van Indianapolis pakt Hayden teamgenoot Dovizioso in de laatste bocht van de laatste ronde na een aanraking. Weer gaat het om de achtste plaats. Terwijl beide teamgenoten elkaar het leven zuur maken pakt Bradley Smith nog de achtste plaats en worden Hayden en Dovizioso negende en tiende.

Afscheid van Ducati na vijf matige jaren 48 / 69 Foto door: Ducati Corse Aan het eind van seizoen 2013 wordt de balans opgemaakt en is duidelijk dat Nicky Hayden slechts een top vijf klassering heeft weten te boeken. Hij beëindigt het seizoen achter teamgenoot Dovizioso op een negende plaats en moet na vijf jaar bij Ducati op zoek naar een nieuwe werkgever.

Valencia 2013: Afscheid van Ducati 49 / 69 Foto door: Ducati Corse Terwijl Ducati een origineel afscheid voor Hayden heeft, wordt hij vervangen voor de Brit Cal Crutchlow die in 2012 al teamgenoot van Andrea Dovizioso was bij Tech-3 Yamaha.

2014: Wissel naar Team Aspar in CRT-klasse 50 / 69 Foto door: Bridgestone Corporation Nicky Hayden vindt voor 2014 onderdank bij Team Aspar. De Spaanse renstal rijdt niet met fabrieksmotoren, maar treedt aan in de nieuwe CRT-klasse die technisch gezien onderscheid brengt in de tweede helft van het MotoGP-veld. Aspar zet een Honda RCV1000R in. Teamgenoot van Hayden is de Japanner Hiroshi Aoyama.

2014: Veel frustraties 51 / 69 Foto door: Bridgestone Corporation Het beste resultaat van Nicky Hayden in het MotoGP-seizoen 2014 is een achtste plaats bij de seizoensopener in Qatar. Erger nog. Van de achttien races rijdt de Amerikaan er maar dertien als hij weer problemen ondervind van zijn handblessure uit 2011. Met een klassering staat Hayden op een zestiende plaats, zover stond hij nog nooit naar achteren. Toch is het dieptepunt voor de voormalig kampioen nog niet bereikt.

2015: Afdaling met Aspar zet door 52 / 69 Foto door: Indianapolis Motor Speedway Ook in het MotoGP-seizoen 2015 moet Nicky Hayden met het Aspar Team genoegen nemen met tweederangs materiaal. De CRT-categorie wordt inmiddels de open categorie genoemd, maar er veranderd niet veel. De nieuwe Honda RC213V-RS is in vergelijking met de voorganger geen verbetering. Integendeel: Hayden pakt in 2015 geen enkele top tien klassering. Dat geldt ook voor MotoGP-rookie Eugene Laverty.

2015: Afscheid van de MotoGP op dieptepunt van carrière 53 / 69 Geïrriteerd door een concurrentiebeding en een gebrek aan alternatieven besluit Nicky Hayden na ruim 200 races zijn MotoGP-carrière te laten voor wat het is. Met een twintigste plaats besluit de Amerikaanse op het dieptepunt van zijn carrière vanuit de koningsklasse over te stappen naar het WK Superbikes.

2016: Nieuw begin in het WK Superbikes 54 / 69 In het WK Superbikes rijdt Nicky Hayden voor het team van Ronald ten Kate op een Honda CBR1000RR Fireblade. Duidelijk is dat deze ook startnummer 69 heeft. Het WK-Superbikes is een volledig nieuw podium voor Hayden, ondanks dat hij in 2002 midden tijdens zijn AMA-seizoen een wildcard krijgt voor de race in Laguna Seca. Dan al pakt Hayden in de eerste race een knappe vierde plaats.

Phillip Island 2016: Net naast het podium 55 / 69 Tijdens de seizoensopener gaat ook het eerste volledige seizoen van Hayden in het WK Superbikes los. In de tweede race op Phillip Island verliest hij de derde plaats in de laatste bocht van de laatste ronde aan Ducati-piloot David Giugliano.

Sepang 2016: De eerste zege in het WK Superbikes 56 / 69 Foto door: Honda Na een eerste podium in Assen, pakt Hayden in de stromende regen van Sepang zijn eerste zege. Op een natte piste laat hij de sterren van het kampioenschap achter zich, met onder andere titelverdediger Jonathan Rea op de Kawasaki en achtervolger Chasz Davies op de Ducati. Zij maken geen kans. Hayden wint de tweede race in het weekend in Maleisië en…

Sepang 2016: Na tien jaar weer een zege 57 / 69 Foto door: Honda … viert daarmee na tien jaar sinds zijn laatste MotoGP-zege (Laguna Seca, 2006) weer een overwinning. Nicky Hayden is daarmee een van de achttien rijders die in zowel de MotoGP als de WK Superbikes gewonnen hebben. Met de overwinning geeft Hayden met startnummer 69 zijn vader een mooi cadeau op zijn 69e verjaardag.

Sepang 2016: Gejuich bij team Hayden 58 / 69 Foto door: Honda Tien jaar na zijn laatste zege mag Hayden samen met zijn teamgenoten en de meegereisde fans juichen. Ook vriendin Jackie Marin en verzorger Nick Sannen zijn aanwezig. Twee dagen na de overwinning in Sepang vraagt Hayden zijn vriendin ten huwelijk en dat wordt met een volmondig ‘Ja’ beantwoord. Het paar is nu verloofd.

Laguna Seca 2016: Podiumplaats voor eigen publiek 59 / 69 Foto door: Ken Weisenberger Na de overwinning in Sepang wint Hayden geen races meer maar staat hij nog twee keer op het podium. Tijdens het Amerikaanse weekend in zijn eigen Laguna Seca sluit hij de eerste race af op een derde plaats.

Lausitzring 2016: De laatste podiumplaats 60 / 69 Foto door: Kawasaki Racing Team Twee maanden na Laguna Seca bezet Nicky Hayden op de Lausitzring in Duitsland de derde plaats. In de eerste race eindigt hij achter Chaz Davies en Tom Sykes. Zijn debuutseizoen in het WK Superbikes sluit hij af met drie podiumplaatsen (Assen, Laguna Seca en Laustizring) en een vijfde plaats in het eindklassement.

Suzuka 2016: Tweede start tijdens 8 uur van Suzuka 61 / 69 Foto door: FIM In juli 2016 gaat Hayden voor de tweede keer in zijn carrière van start tijdens de acht uur van Suzuka. Bij de Japanse endurance-klassieker was Hayden in 2003 ook al eens, maar in 2016 rijdt hij samen met Takumi Takahashi en zijn teamgenoot in het WK Superbikes: Michael van der Mark. Het trio ziet de finishvlag niet als in Haydens stint een technisch probleem is met de Honda CBR1000RR Fireblade met startnummer 634.

Alcaniz 2016: Terugkeer in de MotoGP 62 / 69 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Voor de tweede keer maakt Hayden een uitstapje. In september 2016 vervangt Hayden de jonge Jack Miller als de MotoGP in Motorland Aragon is. Bij zijn onverwachte MotoGP-comeback pakt Hayden een vijftiende plaats en heeft daarmee een WK-punt te pakken.

Phillip Island 2016: Een eenmalige terugkeer op de fabrieks-Honda 63 / 69 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Slechts acht weken na zijn gastoptreden voor MarcVDS mag Nicky Hayden nog eenmaal aantreden voor zijn oude MotoGP-team. Tijdens de Grand Prix van Australië op Phillip Island rijdt hij op de fabrieks-Honda in plaats van de geblesseerde Dani Pedrosa. Na een beste tijd in de laatste vrije training ligt Hayden tijdens de race kort op een zevende plaats en wordt twee ronden voor het einde van de motor getikt door de coureur die hij acht weken daarvoor nog verving: Jack Miller.

Afscheid van de MotoGP 64 / 69 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Zo neemt Nicky Hayden met een onnodige valpartij afscheid van de MotoGP in Philip Island, nadat hij in Valencia een jaar eerder ook afscheid nam en een plaats kreeg in de MotoGP-hall of fame. De ‘Kentucky Kid’ genoot van zijn twee gastoptredens in 2016, niet in de laatste plaats omdat hij voor even teamgenoot was van wonderkind Marc Marquez. Hayden hoorde dertien jaar eerder ook bij het team waar hij zijn MotoGP-debuut maakte.

2017: Teamgenoten met Stefan Bradl 65 / 69 Foto door: Honda Racing Nicky Hayden richt zich het meeste op het wereldkampioenschap Superbikes. In deze klasse rijdt hij ook in 2017 voor het Honda-team van Ronald ten Kate. Het team heet dankzij nieuwe sponsoring nu het Red Bull Honda World Superbike Team. De Nederlander Michael van der Mark is niet meer aan boord. Haydens nieuwe teamgenoot is de Duitse Stefan Bradl, die hij kent van zijn gevechten in de MotoGP. Het ‘gereedschap’ van de beide coureurs is de nieuwe Honda CBR1000RR Fireblade SP2.

2017: Problemen met de ‘koppige’ Fireblad 66 / 69 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Na een vijfde plaats in 2016 wil Hayden zich in 2017 naar de eerste plaats werken om de dubbel te pakken. Zowel in de MotoGP als de Superbikes wil Hayden wereldkampioen worden. Dat plan verloopt met moeite. De SP2-versie van de Honda Fireblade is niet razendsnel, noch betrouwbaar. Tot en met de vierde ronde in Assen is een zevende plaats het beste resultaat voor Hayden. Ondanks zijn status kan Hayden geen wonderen verrichten.

Imola 2017: Het laatste weekend 67 / 69 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Halverwege de maand mei gaan de Superbikes naar Imola in Italië. Op het circuit vol met chicanes had Hayden in 2016 moeite. En ook deze keer loopt het niet. In de Superpole wordt hij verslagen door teamgenoot Stefan Bradl. In de eerste race heeft Hayden elektronische problemen en brengt de motor voor de zekerheid binnen. Op zondag haalt de Amerikaan een twaalfde plaats.

Zwaar verkeersongeval in Misano 68 / 69 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Na het raceweekend in Imola maakt Nicky Hayden op woensdag 17 mei 2017 een trainingsrit met de fiets langs de kust van Rimini. Bij een kruising vlakbij het circuit Misano komt wordt hij aangereden door een auto waarbij Hayden zwaargewond raakt. Het ongeval gebeurd op de dag dat Hayden een jaar verloofd is. De verwondingen zijn zo zwaar dat Hayden vijf dagen later in het ziekenhuis van Cesena overlijd.