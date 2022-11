Lecuona mist restant WK Superbikes-seizoen door gebroken rug

De tweede oefensessie van het voorlaatste WK Superbikes-weekend in Indonesië was net onderweg toen Iker Lecuona tussen de tweede en derde bocht van zijn machine geslingerd werd. De Spanjaard had zichtbaar pijn, de sessie werd stilgelegd. Door de marshals werd Lecuona naar de rand van het circuit begeleid, waar de medische diensten het overnamen. Na onderzoek in het nabijgelegen ziekenhuis van Mataram constateerden de artsen een stabiele fractuur van rugwervel T12. Ook werd een breuk gevonden aan de linkerkant van het heiligbeen. Beide breuken hebben geen neurologische schade toegebracht. De coureur uit Valencia moet derhalve rusten, een operatie is niet noodzakelijk.

Wel is duidelijk dat Lecuona de laatste twee raceweekenden van het seizoen in Indonesië en Australië niet meer in actie komt. De voormalig MotoGP-coureur was bezig aan een indrukwekkend debuutseizoen in het WK Superbikes. Hij scoorde eerder dit jaar zijn eerste podium op het TT Circuit, het was pas zijn zesde race in het WK Superbikes. Hij stond bij aanvang van dit raceweekend op de achtste plek van het kampioenschap.

Honda heeft geen vervanger voor Lecuona tijdens dit weekend, het is nog onzeker of ze hem voor de volgende ronde over een week op Phillip Island wel kunnen vervangen. Xavi Vierge is dit weekend de enige rijder van het Honda-fabrieksteam.