Honda toont nieuw WSBK-model voor 2020

Honda loopt al een tijdlang achter op de concurrentie wat betreft de motor in het Superbike World Championship, maar wil daar met ingang van volgend jaar toch echt verandering in brengen. De bekende Fireblade moet schoon schip maken voor de nieuwe CBR1000RR-R SP, die onthuld werd tijdens de EICMA-show in Milaan.

De motorfiets heeft aerodynamische wings die geïnspireerd zijn op wat we in de MotoGP zien, vergelijkbaar met wat er op de Ducati Panigale V4 R zit. De nieuwe Honda heeft bovendien een semi-actieve voorvork en motorvermogen dat zo'n dertien procent hoger ligt dan dat van de voorganger. Al met al moet de machine 201 kilogram wegen.

De introductie van de nieuwe motor valt samen met de oprichting van een nieuwe structuur voor het fabrieksteam in het WSBK, dat onder directe leiding van HRC staat. Honda keerde in 2019 na een afwezigheid van zeventien jaar als volledig fabrieksteam terug naar het kampioenschap. Helaas had het merk de concurrentie behoorlijk onderschat en liep het als gevolg daarvan achter de feiten aan.

Leon Camier, die een groot deel van het seizoen niet kon rijden door een blessure, eindigde als zeventiende in het klassement. Zijn beste resultaat was een zevende plek op Magny-Cours, terwijl zijn teamgenoot Ryuichi Kiyonari slechts negentiende werd. Volgend jaar zal Honda met Alvaro Bautista en de pas aangekondigde Leon Haslam een nieuwe line-up hebben.