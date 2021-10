Honda trekt Lecuona en Vierge aan voor WK Superbike-seizoen 2022

In het huidige World Superbike-seizoen staat Honda nog aan de start met de 37-jarige Alvaro Bautista en de 38-jarige Leon Haslam. Zij vormen voor het tweede opeenvolgende seizoen het rijdersduo van Honda’s fabrieksteam, maar keren in 2022 niet terug in de kleuren van het Japanse merk. Voor Bautista staat al vast dat hij bij Ducati de vervanger wordt van de naar BMW vertrokken Scott Redding, terwijl de plannen van Haslam nog onbekend zijn.

Het recept van Honda om met doorgewinterde coureurs aan de start te verschijnen heeft zijn vruchten niet bepaald afgeworpen met tot dusver slechts twee podiumplaatsen dit seizoen. Daarom gaat het roer om en staat het fabrieksteam in 2022 met een flink jongere line-up aan de start, die bovendien geen enkele ervaring in het WSBK heeft. Iker Lecuona en Xavi Vierge gaan komend seizoen de eer van Honda verdedigen in het wereldkampioenschap voor productiemotoren.

De 21-jarige Lecuona is momenteel bezig met zijn tweede seizoen bij Tech3 KTM in de MotoGP, waar hij echter het veld moet ruimen. Daarvoor reed de Spanjaard drie volledige seizoenen in de Moto2, de klasse waar hij in 2016 al zes keer racete. In die klasse stond hij twee keer op het podium, in de MotoGP is de zesde plaats in de GP van Oostenrijk van 2021 zijn beste resultaat. Vierge zet intussen vanuit de Moto2 de stap naar het WK Superbikes. De 24-jarige Spanjaard debuteerde in 2015 in de Moto2 en stond sindsdien vier keer op het podium. Zijn laatste podiumplaats dateert van de Catalaanse GP van dit seizoen.