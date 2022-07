Hattrick voor ongenaakbare Razgatlioglu op Donington Park

Na zijn zege in de Superpole-race mocht Toprak Razgatlioglu van pole-position vertrekken. Jonathan Rea en Scott Redding namen plaats op de tweede en derde plek. Alvaro Bautista en Alex Lowes stelden zich als vierde en vijfde op. Razgatlioglu kende bij Race 1 en de Superpole-race een geweldige start vanaf de derde plek, waarbij hij Rea en Lowes wist te kloppen. Nu stond er niemand voor hem en had hij vrij zicht.

De Turk was opnieuw als een raket weg. Rea nestelde zich op de tweede plek, met in zijn nek Bautista en Redding. Rea deed er in de openingsfase alles aan om Razgatlioglu niet weer te laten ontsnappen. De Noord-Ier kon daarbij het acceleratievoordeel van zijn Kawasaki goed gebruiken. Razgatlioglu bleek echter andermaal een beest bij het remmen. Voor Rea lagen er vooral kansen bij het uitkomen van de Foggy Esses, de chicane na een lang recht stuk. Het lukte de zesvoudig kampioen in de derde en zesde ronde om zich op die plek langs de Yamaha te wurmen. Maar Razgatlioglu sloeg beide keren gelijk terug bij de daaropvolgende Melbourne Hairpin.

Rea kon het tempo van Razgatlioglu tot halverwege de 23 ronden tellende race volhouden. Razgatlioglu liep in de tweede helft toch weer van hem weg, net als in Race 1 en de Superpole-race. Rea kreeg in de slotfase te maken met Bautista. De WK-leider kon door de strijd van Razgatlioglu en Rea de aansluiting behouden. Met nog vijf ronden te gaan, wist hij Rea te verschalken.

Bautista zette daarop de achtervolging in op Razgatlioglu die een voorsprong van ruim twee seconden genoot. De regerend wereldkampioen rook het gevaar en hield de Ducati van Bautista op afstand. Razgatlioglu finishte met een voorsprong van 1.1 seconde op Bautista als eerste en boekte daarmee een hattrick. Rea eindigde als derde. Michael Rinaldi werd vierde, voor Redding, Lowes, Bassani en Locatelli. Loris Baz en Iker Lecuona maakten de top-tien vol.

Bautista gaat aan kop in het kampioenschap met 246 punten, gevolgd door Rea (229) en Razgatlioglu (203). Het volgende raceweekend is van 29 tot en met 31 juli in Most, Tsjechië.

Uitslag Race 2, Donington Park