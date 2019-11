GRT heeft volledig nieuwe line-up voor WSBK 2020

GRT debuteerde dit seizoen in het WK Superbikes nadat het voorheen actief was in het WK Supersport. Dit jaar verscheen het team met Sandro Cortese en routinier Marco Melandri aan de start. Die laatste gaat aan het eind van 2019 met pensioen, Cortese is ondanks een heel aardig debuutseizoen nog altijd niet zeker van een zitje in 2020.

Caricasulo vecht op dit moment voor de titel in het WK Supersport bij de Evans Bros-renstal en werd al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar het WK Superbikes. Hij staat acht punten achter teamgenoot Randy Krummenacher met nog een laatste raceweekend in Qatar voor de boeg.

De Amerikaanse coureur Gerloff werd in verband gebracht met Ten Kate en GRT. De coureur is een van de revelaties uit het MotoAmerica-kampioenschap. Hij won in 2016 en 2017 de Supersport-kampioenschappen en debuteerde het seizoen erna bij het fabrieksteam van Yamaha in de SBK-klasse van MotoAmerica. Hij scoorde een derde plaats in de eindstand van het kampioenschap met maar liefst vier overwinningen.

“Ik ben blij dat we Federico en Garrett in ons WSBK-programma welkom mogen heten. Beide coureurs hebben dit seizoen goed gepresteerd met materiaal van Yamaha”, zei Yamaha-manager Andrea Dosoli, die bovendien verklaarde dat het team omgedoopt wordt tot het GRT Yamaha WorldSBK Junior Team. “Beide coureurs zijn jong, getalenteerd en gemotiveerd om iets te laten zien in deze klasse. Yamaha gaat zich in dienst stellen van deze coureurs om dat te kunnen bewerkstelligen.”

Met medewerking van Lewis Duncan