Gemengde gevoelens Van der Mark: "Verpestte het in de superpole"

Het WK Superbikes heeft dit weekend de aftrap van het seizoen 2024 verricht met het raceweekend op Phillip Island. Michael van der Mark heeft in Australië geen rol van betekenis kunnen spelen in de strijd om de overwinningen. Met een zevende en een negende plaats in de hoofdraces scoorde de fabrieksrijder van BMW weliswaar solide punten, maar deze resultaten kwamen niet makkelijk tot stand. In beide races - en ook in de superpole-race - moest Van der Mark namelijk als zestiende starten. "Ik denk dat het weekend niet verkeerd was, ik verpestte het alleen in de superpole", blikte hij na afloop terug op het eerste raceweekend.

"Zaterdag had ik een goede race met enkele goede inhaalacties en uiteindelijk ook een goed resultaat", vervolgde Van der Mark over de eerste hoofdrace. Voor de superpole-race op zondagochtend experimenteerden hij en BMW met een andere afstelling. "Dat voelde goed in de warm-up, maar ik had gewoon niet hetzelfde gevoel toen de temperatuur opliep in de superpole-race. Het was zwaar, ik kon geen plaatsen goedmaken en daardoor moest ik opnieuw als zestiende starten in de tweede race", keek hij terug op zijn zestiende plek in de superpole-race. Daarna volgde een goede start in de tweede hoofdrace, waarin Van der Mark zich opwerkte naar de achtste positie toen de rode vlag werd gezwaaid na een crash van Jonathan Rea.

Van der Mark mocht de herstart als achtste aanvangen, maar tijdens de rode vlag werd er een probleem met zijn banden geconstateerd. "We hadden een sprint van elf ronden, maar ik wist gewoon niet hoe ik de band moest managen. Als ik net zo had gepusht als in het eerste deel van de race, wist ik niet zeker of ik de finish had gehaald", erkende de Nederlander, die uiteindelijk negende werd door een straf voor Dominique Aegerter. "Ik heb gemengde gevoelens, maar ik heb uiteindelijk goede punten gescoord. Het beste voor ons is om te zien hoe groot de stap is die BMW heeft gezet", vervolgde Van der Mark. "Het was fantastisch om Toprak [Razgatlioglu] 's ochtends op het podium te zien staan. De start van het seizoen heeft het hele team denk ik enorm veel vertrouwen gegeven."

Het is een conclusie waar Marc Bongers, motorsportdirecteur van BMW Motorrad, zich bij aansloot. "Het was een bewogen week. Het begon met niet-bestaande banden, vervolgens hielden de banden het niet vol en bovendien hadden we vrijdag wisselende weersomstandigheden met regen. Het feit is echter dat we in iedere sessie competitief waren, vooral met Toprak", wees hij naar de sterke prestaties van Toprak Razgatlioglu, die in de superpole-race een podiumplek pakte. "Overall presteerden we duidelijk beter dan de afgelopen jaren", vervolgde Bongers. "We moeten nu de eerste Europese races afwachten om echt te beoordelen waar we staan, maar we zijn lang niet zo competitief geweest op Phillip Island. De conclusie is daarom dat we tevreden zijn."