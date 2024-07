Geen MotoGP voor Razgatlioglu in 2025: "Ik blijf bij BMW"

Ondanks een doorlopend contract bij het World Superbike-team van BMW werd Toprak Razgatlioglu de afgelopen weken genoemd als kandidaat om het MotoGP-team van Pramac te versterken. Het zijn geruchten die de Turk zelf ook gehoord heeft en hij ontkent ook niet dat er contact is geweest met renstallen in de Grands Prix, maar een overstap behoort voorlopig niet tot de mogelijkheden. "Na Misano heb ik veel verhalen gehoord over de MotoGP. We praten met wat MotoGP-teams", erkent Razgatlioglu in Donington, waar het World Superbike dit weekend in actie komt.

Ondanks de gesprekken heeft hij geen belang bij een overstap in 2025, al is het maar omdat hij zich uitstekend op zijn plek voelt bij BMW. "We zeggen dat het mogelijk is als BMW zeg 'Toprak, je kunt volgend jaar naar de MotoGP'. Ik heb echter nog een contract voor een jaar bij BMW. Als ze dit niet zeggen, dan blijf ik bij BMW omdat ik hier heel blij ben. Mijn contract loopt nog een jaar door, dus ik blijf hier in 2025", vervolgt de 27-jarige rijder uit Alanya, die met het oog op de toekomst de deur voor een overstap naar de MotoGP nog niet dichtgooit. "Voor 2026 zullen we het zien, want we staan nog in contact met teams. Dit jaar is echter belangrijker, dus ik ben niet gefocust op het MotoGP-verhaal."

Razgatlioglu blij met contractverlenging Van der Mark

Met het aanblijven bij BMW weet Razgatlioglu in ieder geval waar hij aan begint. Zo rijdt hij in 2025 opnieuw aan de zijde van Michael van der Mark, die recent zijn contract bij de Duitse fabrikant heeft verlengd. Razgatlioglu is daar op zijn beurt ook zeer tevreden mee. "Ik ben heel blij met Mickey, hij is een fijne jongen. Hij wordt steeds beter na zijn zware blessures", zegt de Turk, die in 2020 al de teamgenoot van Van der Mark was bij het fabrieksteam van Yamaha. Ook het werk dat de Nederlander achter de schermen verricht, wordt zeer door Razgatlioglu gewaardeerd. "Hij pusht hard, vooral tijdens het testen. Ik wil hem bedanken voor de hulp, want hij probeert altijd nieuwe onderdelen uit."

Op de donderdag in Donington is Van der Mark vanzelfsprekend ook ingegaan op zijn contractverlenging. "Ik ben er heel blij mee, het is altijd fijn om zo vroeg in het seizoen al een bevestiging te hebben. Gelukkig kwam BMW al best vroeg naar me toe en het was een relatief makkelijke deal. We hebben al laten zien dat we nu een goed team hebben, de resultaten worden beter en het is goed om met hetzelfde team verder te gaan", legt de 31-jarige rijder uit Gouda uit, die verwacht komend weekend mee te strijden om de podiumplaatsen. "Met het pakket dat we nu hebben, weten we dat we sterk kunnen zijn. Alles moet samenvallen. We weten dat we goede snelheid hebben en we horen om het podium te strijden."