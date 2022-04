Geblesseerde Van der Mark mist eerste race WK Superbike

Het WK Superbike-seizoen gaat volgend weekend van start in Aragon. Voor de geblesseerde Van der Mark is dat te kort dag. De 29-jarige Rotterdammer wordt bij BMW vervangen door de Duitse Superbike-kampioen Ilya Mikhalchik. De Oekraïner, dit weekend uitkomend in de Spaanse Superbike-strijd, heeft al de nodige ervaring opgedaan met de M1000RR. Hij deed onlangs mee aan een test in Barcelona en was afgelopen maandag en dinsdag ook van de partij bij een Dorna-oefensessie in Aragon.

"Het is een moeilijke beslissing geweest, maar ik zal het niet gaan proberen op MotorLand Aragon", laat de inmiddels geopereerde Van der Mark weten. "Op dit moment is het beter om slimme dingen te doen en kalm te blijven", zo gaat de onfortuinlijke Nederlander verder. "Dat is de enige weg richting mijn herstel. Ik mis het werken met het team en het rijden met de BMW M1000RR enorm, maar mijn doel is om zo snel mogelijk weer helemaal fit te zijn."

Redding maakt debuut op BMW

Mikhalchik wordt bij zijn debuut vergezeld door voormalig MotoGP-coureur Scott Redding, de Superbike-vicekampioen van 2020. De Brit komt over van Ducati en is ook nieuw bij het fabrieksteam van BMW. Redding was zevende bij de Barcelona-test en anderhalve seconde langzamer dan lijstaanvoerder Toprak Razgatlioglu met de Yamaha. Mikhalchik vond zichzelf terug op de zestiende plek, op een seconde van Redding.