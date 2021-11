Eerste WSBK-race in Indonesië uitgesteld vanwege zware regenval

Het WK Superbikes is dit weekend voor het eerst sinds 1997 te gast in Indonesië. Daar waar destijds nog geracet werd op Sentul, is de klasse deze keer afgereisd naar het nieuwe Mandalika International Street Circuit.

Op het nieuwe Indonesische circuit zou de WSBK op zaterdag een kwalificatie en de eerste race afwerken. De kwalificatie werd in droge omstandigheden afgewerkt en kampioenschapsleider Toprak Razgatlioglu pakte de pole-position voor de eerste race. De Yamaha-rijder wist zesvoudig kampioen Jonathan Rea ruim drie tienden voor te blijven. Die krachtmeting had om 15.00 uur lokale tijd – 8.00 uur in Nederland – moeten beginnen, maar zware regenval gooide roet in het eten. In eerste instantie werd de start nog uitgesteld, maar de steeds slechter wordende omstandigheden leidden uiteindelijk tot het definitief uitstellen van de race.

De eerste race van de WSBK op het Mandalika International Street Circuit wordt dus niet geschrapt, maar verplaatst naar zondagochtend. De start van de race staat nu gepland voor 11.00 uur lokale tijd, het is dan 4.00 uur in Nederland. Op dat moment zou eigenlijk de superpole-race moeten beginnen, maar die is door het uitstellen van de eerste hoofdrace geschrapt. De tweede race van het weekend in Indonesië blijft overigens gewoon op het programma staan. Die krachtmeting begint zondag om 15.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 8.00 uur.