Kawasaki-rijder Jonathan Rea was het middelpunt in een controverse tijdens de Franse WSBK-ronde. De veelvoudig kampioen kwam in de tweede ronde van de race in aanraking met de Ducati van Alvaro Bautista. De Spanjaard kwam ten val en kon zijn weg niet vervolgen, Rea eindigde na een long lap penalty als vijfde. Daardoor maakte de Brit weer wat goed van zijn achterstand, na zijn val in de eerste race van het weekend. Met nog vijf weekenden te gaan is het gat tussen de twee nog 47 punten.

In een interview met de officiële website van het WK Superbikes laat Ducati’s technisch directeur Marco Zambenedetti zijn ongenoegen blijken: “Deze actie was gevaarlijk en een slecht voorbeeld voor jonge rijders. De straf, een long lap penalty, was onvoldoende aangezien Rea zijn weg kon vervolgen en punten goed kon maken ten opzichte van Bautista. We hadden niet verwacht dat een zesvoudig wereldkampioen een dergelijke actie nodig zou hebben. Zeker omdat iedereen de laatste jaren veel werk maakt van de boodschap naar jonge rijders om geen agressie op de baan te gebruiken. Ik respecteer de beslissing van de wedstrijdleiding, maar we denken dat de boodschap die dit uitstraalt niet overeenkomt met de actie. Naar mijn mening moet er een veel zwaardere sanctie volgen. Hij eindigde nog als vijfde en pakte punten terug. Dat is niet wat we hadden verwacht. Wij verwachten meer sancties in de komende races voor Jonathan.”

Bautista liet zich eerder al woedend uit over de actie van zijn rivaal, door te stellen dat Rea hem bewust van de baan heeft gereden. Zambenedetti kan zich daarin vinden: “Ik ben het volledig met hem eens. Ik denk dat iedereen op televisie dat ook heeft kunnen zien.”

Rea is kritiek zat

Rea reageerde op de uitspraken van de Ducati-topman: “Dat is dom en respectloos om te zeggen. De wedstrijdleiding heeft veel meer en zwaardere straffen die ze hadden kunnen uitdelen tijdens de race. Ik accepteer hun standpunt, maar dat is slechts hun standpunt en niet de mijne. Ik hoef niet almaar te blijven proberen mijn onschuld te bewijzen. Ik race stevig voor mijn positie. Dit was een race-incident, dat kan gebeuren. Ik heb de straf geïncasseerd. Het is jammer dat Ducati zo denkt, maar het is niet de realiteit.”