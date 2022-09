Aegerter domineerde in 2021 zijn debuutseizoen in het WK Supersport met tien overwinningen en vijftien podiumplekken. Hij werd kampioen in zijn eerste poging. Voor Ten Kate Racing was het de eerste wereldtitel sinds Michael van der Mark in 2014. Aegerter werd bovendien tweede in het MotoE-kampioenschap, de elektrische klasse in het voorprogramma van de MotoGP. Dit jaar combineerde Aegerter de beide kampioenschappen weer en wist hij de MotoE-strijd in zijn voordeel te beslechten. Hij staat ook nog aan kop in het WK Supersport, waar hij dit jaar twaalf van de zestien races won.

De Zwitserse wereldkampioen is daarmee de perfecte match voor het Yamaha-project in het WK Superbikes. Eerder werd Remy Gardner, nu nog KTM MotoGP-rijder, al vastgelegd. “Sinds hij deze paddock betreden heeft, is Dominique een van de toptalenten gebleken en het was al snel duidelijk dat hij klaar was voor een kans in het WK Superbikes”, zegt Andrea Dosoli, de Road Racing Manager van Yamaha Europe. “Helaas hadden we in 2022 nog geen kans om hem een zitje te geven, maar voor 2023 is er een plek vrij en Domi is de logische kandidaat. Hij heeft ons niet alleen verrast met zijn snelheid, kracht en consistentie, hij heeft ook laten zien dat hij alles heeft om op dit niveau mee te komen.”

Het betekent dat Kohta Nozane het veld moet ruimen bij GRT Yamaha. Eerder werd duidelijk dat Garrett Gerloff moet vertrekken bij het Yamaha-satellietteam. Hij stapt over naar BMW Bonovo, de satellietformatie van het Duitse merk.