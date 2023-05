Dominante Bautista pakt negende zege in tien WSBK-races in 2023

In de kwalificatie had Alvaro Bautista zich al verzekerd van de beste startpositie voor de eerste race van het WK Superbikes in Barcelona. Ten Kata Yamaha-rijder Dominique Aegerter verraste door de tweede startpositie te pakken, terwijl Jonathan Rea de eerste startrij completeerde. Toprak Razgatlioglu, de nummer twee in de tussenstand, kende een moeizame kwalificatie waarin hij niet verder dan de achtste startpositie kwam.

De start van de openingsrace op het Circuit de Barcelona-Catalunya verliep probleemloos voor Bautista, die meteen kopstart pakte voor zijn goed gestarte teamgenoot Michael Ruben Rinaldi, Rea, Andrea Locatelli en Razgatlioglu. De Turk van Yamaha pakte in de tweede ronde de vierde positie af van zijn teamgenoot, terwijl Bautista meteen een gaatje trok richting Rinaldi. Lang kon hij daar niet van profiteren, want een crash van Eric Granado in de derde ronde zorgde voor een code rood. De Braziliaan van MIE Honda was na het ongeluk gelukkig bij bewustzijn, maar moest wel afgevoerd worden naar het medisch centrum.

Een ruim kwartier later maakten de overgebleven coureurs zich op voor de herstart van de race, die nog zeventien ronden zou tellen. De kopstart was opnieuw voor Bautista, die ditmaal Rinaldi en de vanaf P14 aan de race begonnen Axel Bassani achter zich aan kreeg. De tweede fabrieksrijder van Ducati en de coureur van Motocorsa Ducati, die met elkaar strijden om een plekje bij het fabrieksteam in 2024, gingen in de tweede ronde na de herstart flink met elkaar in gevecht. Bassani kwam in de eerste bocht onderdoor, maar zag Rinaldi vervolgens hardhandig counteren in bocht 3. In bocht 10 deed Bassani een nieuwe poging die in tranen eindigde: er was contact, waardoor Rinaldi onderuit ging en Bassani een long lap-penalty opliep.

Het inlossen van die straf zorgde ervoor dat Bassani terugviel naar de vijfde positie, terwijl Rea, Razgatlioglu en Locatelli naar de posities twee tot en met vier werden gepromoveerd. Dat gebeurde echter op enige afstand van Bautista, die op dat moment al een gaatje had geslagen. Ook in het restant van de race stond er geen maat op de Spanjaard, die eerder deze week zijn contract bij Ducati met één jaar verlengde. Hij bleef zijn voorsprong verder en verder uitbreiden en kwam uiteindelijk met zo'n tien seconden marge op de nummer twee over de finish voor zijn negende zege in tien races in 2023. Die tweede stek ging naar Razgatlioglu, die in de laatste ronde afrekende met Rea. Locatelli kwam als vierde over de finish, terwijl Aegerter en Iker Lecuona zich nog langs Bassani worstelden voor de posities vijf en zes. De top-tien in de opeingsrace wordt gecompleteerd door Xavi VIerge, Garrett Gerloff en Danilo Petrucci.

Het raceweekend van het WK Superbikes in Barcelona krijgt zondag om 11.00 uur een vervolg met de superpole-race, later op de dag gevolgd door de tweede hoofdrace.

Uitslag WK Superbikes Barcelona - Race 1