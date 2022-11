Na zijn vertrek uit de MotoGP deed Danilo Petrucci mee in de Dakar Rally, streed hij voor het kampioenschap in MotoAmerica en keerde hij nog eens bij Suzuki terug in de koningsklasse. De Italiaan werd eerder al in verband gebracht met het WK Superbikes en het gaat er nu daadwerkelijk van komen. In eerste instantie sloot de deur naar het WK Superbikes toen het fabrieksteam besloot om Michael Ruben Rinaldi te verlengen, maar Petrucci heeft bij satellietteam Barni Ducati toch een plek gevonden om terug te keren op het wereldtoneel.

Petrucci is geen onbekende van Barni. In 2011 was hij in de Superstock 1000-klasse actief voor het team. Hij eindigde destijds tweede in het kampioenschap. “Ik ben heel blij terug te zijn bij Barni”, zegt de tweevoudig MotoGP-racewinnaar. “2011 was een van mijn beste seizoenen ooit, maar belangrijker is nog dat ik geen nee kon zeggen tegen een kans om in het WK Superbikes deel te nemen op een competitieve motor. Het is een kampioenschap waarin ik nog niet gereden heb, maar ik kan niet wachten om me te meten met de tegenstanders. Ik dank de volledige Barni-formatie voor het vertrouwen en deze kans.”

Met de komst van Petrucci krijgt de formatie van Marco Barnabò een heuze kwaliteitsboost. In 2022 reed Xavi Fores voor de formatie, hij werd in de laatste races vervangen door Luca Bernardi. “Ik ben blij dat we Danilo terug mogen verwelkomen bij dit team”, zegt de teambaas. “Zoals altijd zullen we ons best doen om de rijder zo goed mogelijk te ondersteunen, maar zijn talent staat niet ter discussie. We weten dat we veel werk te doen hebben omdat we het opnemen tegen rijders met veel meer ervaring in het WK Superbikes, maar Danilo is gemotiveerd en dankzij zijn harde werk kunnen we zeker meedoen. Wij danken onze sponsoren en de steun die we ontvangen in dit nieuwe avontuur met Ducati.”