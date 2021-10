Bonovo BMW legt Baz en Laverty vast voor WK Superbikes 2022

Het betekent ook dat Jonas Folger zijn plek bij Bonovo BMW na dit seizoen kwijtraakt. De formatie zette dit jaar alleen voor Folger een BMW M1000RR in, maar de voormalig MotoGP-coureur kon niet overweg met de machine. Men zette daarom een punt achter de samenwerking voordat het WSBK-circus richting Argentinië reisde.

Bonovo BMW gaat volgend seizoen voor twee coureurs. Eugene Laverty, die dit jaar al als BMW-rijder aan de start kwam, neemt plaats op de tweede machine. De Ierse coureur reed de eerste helft van het seizoen voor RC Squadra Corse, maar dat team verdween door financiële problemen van de grid. Laverty kwam daardoor enige tijd niet in actie, maar stapte recent weer op toen hij de geblesseerde Tom Sykes moest vervangen.

Baz keert op zijn beurt na een seizoen afwezigheid terug in het WK Superbikes. De Fransman werkte in 2020 een sterk seizoen af voor het Nederlandse Ten Kate Yamaha, maar dat team hield het voor gezien in het WK Superbikes. Baz vertrok vervolgens naar de Verenigde Staten, waar hij indruk maakte in MotoAmerica. In het WK Superbikes kwam Baz tweemaal aan het vertrek dit jaar toen hij Chaz Davies moest vervangen. Hij scoorde twee podiums op het Algarve International Circuit in Portugal.

Baz heeft ervaring met BMW. In 2018 reed hij een seizoen voor het voormalige BMW-team Althea.